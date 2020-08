La semana pasada, la tienda de moda Michèlle Belau ubicada en la avenida Emilio Cavenecia, en San Isidro, anunció su cierre. Del mismo modo, hay muchos negocios retail que se encuentran en peligro de cierre, pese a que se inició la reactivación económica en el país.

Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail de la Cámara de Comercio de Lima -que concentra más de 160 marcas que se han asociado debido a la pandemia-, señaló que cerca de un 40% de tiendas se encuentra en riesgo de continuar operaciones y aproximadamente el 10% podría no volver a abrir.

Y es que los bajos niveles de venta, el atender las planillas, los rezagos de la cuarentena, y las nuevas medidas que va tomando el Gobierno –como retomar la cuarentena los domingos- han vuelto complicado el escenario.

Passalacqua refirió que solo el cierre de los domingos implica un 15% menos de venta para las tiendas retail. A eso se le suman los costos de inversión para protocolos que, en el caso de estos negocios, fluctúan entre S/ 1,800 y S/ 2,000 por cada tienda.

Pese a que es un monto único inicial, luego viene la provisión constante de equipos de protección personal y pruebas covid.

En centros comerciales

“En agosto estamos más arriba del 80% de tiendas abiertas, pero la venta en julio fue, en promedio, de 40% respecto al 2019. El año pasado, en los centros comerciales, se vendió más de S/ 30,000 millones”, comentó a Gestión.

“Con esta situación llega un punto en el que, como empresario, te das cuenta de que no se puede más. Si el estado de emergencia sigue y los domingos no se abre, en tres meses viene otra evaluación y se verá si se pudo seguir empujando y pagar alquileres o se decidió no seguir”, anotó.

En esa línea, indicó que ha sido difícil reactivar las compras debido a que no se vendió en los últimos meses. Así, en setiembre y octubre se hacía más flujo y se podía hacer la compra de mercadería para Navidad, escenario que se ha visto en peligro para el sector.

Reapertura

El Gremio Retail de la CCL realizó una encuesta el 13 de julio en la que participaron 67 empresas a nivel nacional. De estas, el 89.6% señaló que ya había negociado con los centros comerciales la reapertura de sus tiendas.

Real Plaza, Jockey Plaza, Grupo E. Wong, Parque Arauco y Cencosud fueron los centros con quienes más se llegaron a acuerdos. Aunque, en estas negociaciones, la mayoría indicó que fueron regulares.

Asimismo, el 80% ya reabrió sus tiendas en los centros comerciales y el 88.7% tiene más del 50% de sus tiendas reactivadas.

Sin embargo, lo preocupante es que solo el 18.5% de estas empresas de retail estiman obtener un promedio de ventas de 50% a más respecto al año pasado.

En paralelo, si bien el e-commerce viene en franco ascenso en términos de venta, el punto base es aún pequeño, por lo que este canal apenas representó para el 43.8% de los encuestados entre 2% y 5% de las ventas.

De los encuestados, la mayor parte son de la industria textil (37.3%), calzado (16.4%), electrodomésticos (14.9%), entre otros.

Otrosí digo

Expectativa ante la renta. Otro estudio del Gremio Retail de la CCL –en el que participaron más de 60 marcas- realizado el 2 de junio pasado, reveló que el 37.1% de empresas asociadas tenían entre 5 y 20 locales en los malls de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP). El 27.4%, entre 1 y 5; y el 35.5%, entre 20 a más.

El 98.4% de las marcas indicó que en caso la renta fuese igual a la etapa precovid no abrirían sus locales; un 97% señaló que la renta futura debería ser variable y no fija.