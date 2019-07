Egesur construirá dos centrales hidroeléctricas por US$ 130 millones

La empresa Egesur alista la construcción de la Central Hidroeléctrica Moquegua 1 (CHM1) en el margen del río Otora, con una potencia de 15.30 MW y una capacidad de generación de 124 GWh al año, sostiene la empresa a través de un comunicado.

En tanto, la Central Hidroeléctrica Moquegua 3 (CHM3) se ubicará en la vertiente del río Sajena, poseerá una potencia de 18.70 MW y una capacidad de 148 GWh al año.

"El proyecto tiene un costo total de US$ 130 millones, provenientes del préstamo del Gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), por un monto de 6,944 millones yenes japoneses (equivalente a US$ 64 millones), recursos propios de Egesur por US$ 20 millones y el monto restante es asumido mediante préstamo del Fonafe", sostiene la empresa.

El proyecto se encuentra registrado en el Banco de Proyectos de Invierte Perú.

Desde el inicio de la construcción hasta la entrada en servicio comercial de las dos centrales hidroeléctricas (involucrando aspectos de las obras civiles, fabricación, transporte y montaje de los equipamientos eléctricos y mecánicos, así como las pruebas de operación) el plazo de ejecución es de 30 meses.

Durante la firma del contrato, el presidente Martin Vizcarra recordó que ambas centrales hidroeléctricas se encuentran enmarcadas en la II Etapa del Proyecto Pasto Grande, concebido como un proyecto de aprovechamiento hidroenergético, para el mejoramiento de riego en el valle de Moquegua y ampliación agrícola empleando el recurso de la Presa Pasto Grande cuya capacidad es de 200 millones de metros cúbicos.

- Impacto en la región

La ejecución de la obra producirá un impacto económico en el departamento de Moquegua y localidades aledañas al proyecto mediante la inyección superior a los S/ 400 millones.

Asimismo, las centrales permitirán la operación de la Planta de Bombeo Chilota Chincune, dando viabilidad al ansiado Proyecto Lomas de Ilo que incorporará 1,750 hectáreas a la actividad agrícola, que serán destinadas para el cultivo de productos de agroexportación.

De esta manera, sostienen que Moquegua verá incrementada su reserva energética, la cual le servirá como provisión con 34 MW de potencia, en caso de eventos que interrumpan el suministro de energía del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Por otro lado el Proyecto especial Regional Pasto Grande percibirá aproximadamente US$ 205 mil anuales por uso de la infraestructura hidráulica.

Con esta acción, la estatal Egesur duplicará la energía generada que entrega al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, hasta superar los 500 GWh al año