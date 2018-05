Con efectivo de Nestlé, Starbucks lanza plan ambicioso en China

Starbucks Corp. presentó un plan audaz destinado a incrementar a más del triple los ingresos en China durante los próximos cinco años, en un momento en que otras corporaciones estadounidenses temen que las tensiones comerciales latentes perturben sus actividades comerciales en la segunda economía más grande del mundo.

Starbucks proyecta capear las tensiones comerciales concentrándose en sus empleados y su base de clientes chinos, dijo el máximo responsable Kevin Johnson en una entrevista en Shanghái.

El gigante del café trazó planes para competir con KFC en una carrera por convertirse en la cadena de alimentos de mayor crecimiento de China abriendo una nueva tienda cada 15 horas hasta 2022. Para entonces, planea tener 6,000 locales en el continente, en comparación con la meta anterior de 5,000 en el 2021.

“China tiene una gran plataforma de oportunidades para Starbucks”, dijo Johnson al dar inicio a una conferencia de dos días para inversores en Shanghái, la primera llevada a cabo fuera de los Estados Unidos. “No podemos controlar lo que sucede en la situación geopolítica. No somos inmunes a ella, pero adoptamos una visión de largo plazo”.

Este voto de confianza surge en un momento en que 120 compañías y grupos empresariales estadounidenses se organizan para oponerse al plan de la administración Trump de imponer aranceles a las importaciones chinas por valor de US$ 50,000 millones.

Este martes comenzó una audiencia por los gravámenes -en la que se disponen a prestar declaración compañías como Best Buy Co. y General Electric Co. así como grupos de lobby como la Federación Nacional de Minoristas.

Starbucks depende cada vez más de China, donde no tiene rivales cercanos, para apuntalar un crecimiento decepcionante de las ventas en Estados Unidos y otros lugares. Un acuerdo por US$ 7,200 millones firmado con Nestlé SA este mes aporta al gigante del café el efectivo necesario para alcanzar su objetivo de acelerar la expansión en China, que pasará a ser el mayor mercado de Starbucks en el plazo de un decenio.

La compañía con sede en Seattle también prevé aumentar a más del doble sus ganancias operativas en el país para el año fiscal 2022. Starbucks obtuvo aproximadamente un 15% de sus ingresos de los mercados de China y Asia Pacífico -unos US$ 3,200 millones- en el año fiscal 2017, según datos de la compañía recopilados por Bloomberg.

Actualmente tiene 3,300 puntos de venta en China, en comparación con alrededor de 12,000 en Estados Unidos, contando los locales bajo licencia. Yum China Holdings Inc., que se separó de Yum! Brands Inc. en el 2016, dijo tener 8,112 tiendas, comprendidas KFC y Pizza Hut, a finales de marzo.

La ofensiva en el mercado chino se produce en un momento en que sus locales estadounidenses enfrentan una competencia feroz de cafeterías regionales en ascenso y fuertes descuentos de rivales de comidas rápidas. Los consumidores también compran más desde sus hogares y se desplazan del comercio minorista tradicional hacia el electrónico.

En China, donde la cultura del café no ha alcanzado plena madurez pero el comercio electrónico está más desarrollado, los cafés Starbucks monopolizaron el mercado de lugares de encuentro elegantes pero informales.