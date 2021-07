El gobierno de Estados Unidos agregó el viernes a 14 empresas chinas y otras entidades a su lista negra económica por supuestos abusos a los derechos humanos y vigilancia de alta tecnología en Xinjiang.

El Departamento de Comercio dijo que las empresas fueron “implicadas en violaciones de derechos humanos y abusos en la implementación de la campaña de represión, detención masiva y vigilancia de alta tecnología de China contra uigures, kazajos y otros miembros minoritarios de grupos musulmanes en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang”.

Pekín niega los supuestos abusos.

Reuters informó por primera vez de las adiciones planificadas el jueves por la noche.

Entre las entidades afectadas se encuentran la Academia China de Electrónica y Tecnología de la Información; Shenzhen Cobber Information Technology Co; Xinjiang Sailing Information Technology; Beijing Geling Shentong Information Technology; Shenzhen Hua’antai Intelligent Technology Co., Ltd.; y Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.

Estas son algunas de las 34 entidades que están siendo añadidas desde varios países del mundo, dijo el departamento.

La medida sigue a su determinación del mes pasado de agregar otras cinco empresas y otras entidades chinas a la lista negra por acusaciones de trabajos forzados en la región del extremo occidente chino.