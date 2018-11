Educación: El 23% de colegios privados en Lima no cuenta con autorización para operar

Cifra alarmante. De acuerdo a datos del Ministerio de Educación cerca de 1,500 colegios privados que operan en la capital no cuenta con las autorizaciones respectivas, lo que representa el 23% del total de centros educativos privados en Lima Metropolitana.

A nivel nacional, en cambio, aún no esta determinado cuántos centros educativos están bajo la informalidad.

"La informalidad pone en riesgo la calidad educativa de niños, niñas y adolescentes ya que no les otorgan los certificados de estudios necesarios para continuar con su formación académica. Al mismo tiempo, dado que están bajo el manto de la informalidad, no son supervisadas por el Ministerio de Educación al no estar registradas", explicó el viceministro de Gestión Institucional del Minedu, José Carlos Chávez.

En ese sentido, explicó que la informalidad en este sector se incremento ante la demanda por servicios educativos de calidad. "Se ha duplicado la oferta privada aumentando la cantidad de alumnos de 1 millón a 2 millones en los últimos 20 años", apuntó.

"El crecimiento de la matrícula privada no fue de la mano con una normativa adecuada, por lo que desde el Estado se está trabajando en una proyecto de reglamente que -justamente- ataque la informalidad, quedando sin efecto las leyes vigentes que es muy confusa", detalló.

La propuesta dijo el viceministro será debatido y discutido con todos los actores del sector para su luz verde antes de fin de año.



Katherine Alva Tello , directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, explicó que en caso de detectarse un centro educativo informal desde la DRELM se realizan las gestiones para el traslado de los niños, niñas y adolescentes afectados tanto a colegios públicos y privados.