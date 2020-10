El mercado de textos escolares quiere dejar atrás el 2020 y enfocar sus esfuerzos en el 2021 a fin de recuperar los niveles de venta que tenía en los años previos a la crisis sanitaria del COVID-19. La editorial Norma fue una de las empresa golpeadas por la pandemia al no comercializar el total de su oferta en el presente Año Escolar.

Miguel García de Antelo, managing director de editorial Norma comenta a Gestión.pe que la venta en el 2020 cayó un 40% a comparación del 2019, producido por el cierre de colegios, librerías y tiendas debido al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno.

“Se dieron todas las circunstancias para que la pandemia nos afectase mucho. Teníamos la sensación de que este iba a ser un buen año. Nuestro negocio vende una vez al año. En ese periodo las tiendas estuvieron cerradas. Los padres de familia no compraron y ello nos perjudicó. En otros países la incidencia fue menor, no hubo clases, pero las librerías permanecieron abiertas", señala.

El año pasado, Norma comercializó 250,000 libros a nivel nacional. Pero, en el 2020, se registró una caída del 40% al no poder concluir con su mes de ventas.

Acciones

Al encontrarse en una situación desoladora, editorial Norma tuvo que tomar decisiones importantes para mitigar el golpe económico que significó el cierre de las escuelas por la pandemia. Ante ello, García cuenta que lanzaron su plataforma digital educativa llamada Educa, que permite un contacto alumno-profesor en las clases virtuales.

“Es una nueva forma de enseñar. En Colombia lleva mucho tiempo con buenos resultados, bastante más implicados que Perú. La plataforma hace que en una situación como esta, en la que no se puede asistir a clase, los estudiantes puedan seguir aprendiendo”, manifiesta.

No obstante, el ejecutivo deja en claro que este sistema no sustituye las clases presenciales, pero es una forma de que los estudiantes reciban clases. Añade que han brindado capacitación a 15,000 docentes de tal manera que puedan trabajar con la plataforma, la cual combina contenido digital con los libros de texto físicos.

“Estamos reforzando la propuesta con más inversión, contenido interactivo para que el 2021 en estas nuevas condiciones complicadas, los alumnos puedan seguir la clase y mantener contacto con el docente”, explica.

Con la plataforma Educa, editorial Norma tiene como objetivo pasar de 98 a 250 escuelas el próximo año. En países como Colombia, la iniciativa llega a 400 colegios, más del doble de alcance que en Perú. Ello se debe a las facilidades que brinda el país vecino, indica García.

Para poder trabajar con las nuevas tecnologías cada colegio necesita equipamiento (proyectores, tabletas y acceso a internet), y en el país por el momento no todos tienen este acceso.

“La solución que se encontró en Colombia fue una inversión compartida entre los colegios y editoriales, de manera que hemos invertido en equipar los colegios. En el Perú no se puede hacer esto, Indecopi no lo permite. Eso hace que el equipamiento vaya más lento. Esto no es barato y la escuela tiene que hacer frente a un gasto importante que no siempre puede hacerlo”, explica.

Educa es una solución mixta que permite el ingreso a una plataforma digital combinada con el uso de libros de texto en papel.

“El libro en papel para los primeros años es fundamental porque el niño tiene que aprender a leer y escribir. Tenemos claro que hay cosas que se estudian mejor con el papel y otras con material interactivo como los videos", sustenta García.

“La propuesta mixta es en este momento la más adecuada, no solo para el aprendizaje del niño, sino también para el docente, que se siente más cómodo con una propuesta más de este estilo", agrega.

Proyecciones

Para el 2021, la empresa estima vender el 80% del total que en 2019, es decir 20% más que este año. Sin embargo, considera que todo dependerá de las variables externas, principalmente de la reapertura de colegios y clases presenciales.

“No depende de nosotros. Pero nuestra expectativa es vender 20% menos que el 2019. Puede ser un 30% o incluso un 10%, dependerá mucho si habrá clases o nuevo confinamiento. También de cuánto va a disminuir la matrícula en colegios privados. Es un año muy incierto", señala.

Para expandir Educa, editorial Norma viene sosteniendo contacto virtual con los colegios. Luego realizarán actividades formativas para los docentes, formativas y genéricas. Unas relacionadas a su propuesta y otras en general para que los profesores puedan capacitarse.

Educa es la gran apuesta de la editorial en estos duros momentos para el rubro.