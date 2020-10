El querer estar saludables y sentirnos mejor no es una necesidad que haya nacido con la pandemia. Ya desde hace un tiempo hemos visto el interés de más peruanos de consumir productos saludables y por ello este es un negocio que muestra crecimiento.

Mónica León Velarde, CEO de la empresa, recuerda que la historia de la marca empezó como una búsqueda personal por tener una alimentación mejor, con productos que respondan a las necesidades de su familia y entorno.

Así nació Ecoland hace un par de años, su marca, pero con algo que la hacía diferente a los demás. “Como deportista probé diversas proteínas vegetales de muchas marcas, junto a otros productos para el sistema inmune (generalmente importados), y al revisar ingredientes que no conocía me pregunté: ¿Por qué no tener productos así, pero con insumos peruanos? Y así arrancó el negocio”, refiere.

De esta manera se conformó un equipo de profesionales en salud y alimentación, asesorados por Fabiola León Velarde, científica peruana. "El desarrollo del producto demoró más de un año ya que el reto era trabajar con superfoods peruanos como el tarwi, cañihua, kiwicha, lúcuma, quinua, aguaymanto, yacón, hoja de coca, maíz morado, etc, para lograr “blends (mezclas) inteligentes y eficientes; es decir, un alimento con la dosis diaria que tu cuerpo necesita y asimila. Más que cantidad, lo que se requiere es calidad”, mencionó.

Segmentos

La marca no busca ir a un segmento específico sino a todo aquel que busque su bienestar, sostuvo Velarde. “Es por ello que decidí salir con una línea completa de productos que tienen seis categorías: deportes y fitness, bienestar y salud, nutrición completa, energía y vitalidad, control de peso y belleza”, detalló.

Y para continuar creciendo, apuestan por la innovación. Así, próximamente lanzarán el primer suplemento de base vegetal para el adulto mayor y pronto el de niños. “Estamos en constante investigación y desarrollo, evaluando nuevos insumos y necesidades del mercado”, dijo.

Además, cuentan con una marca complementaria ya registrada que comprende productos saludables de consumo masivo que pronto saldrá al mercado, anunció.

Canales de venta

La empresa se ha enfocado en llegar al público que busca mantenerse saludable, por ello sus productos se comercializan a través de tiendas especializadas como Lab Nutrition, Organa, La Colorada, Bio Deli Orgánico, La Bodega Orgánica, Nuna Orgánica, Kallpa Nutrition y Kauna en Cusco, además de tiendas virtuales como Lima Orgánica, Fitness Pass Shop, Carebox, Falabella y su propia web.

“En nuestros planes, próximamente, está ingresar a supermercados y tenemos una alianza con centros de entrenamiento como El Cuartel del Chino Sung, ya que la buena alimentación debe complementarse con ejercicio físico”, señaló León Velarde.

Antes de llegar al exterior, lo que buscan es seguir creciendo en el país llegando a más regiones, ya que actualmente solo atienden a la capital por la pandemia. “Estamos muy acostumbrados a que la materia prima se exporte y regrese con valor agregado a precios altísimos. Lo que buscamos con Ecoland es darle valor agregado a nuestros superalimentos aquí y luego darlos a conocer al mundo”, afirmó.