Easy taxi pide que se fiscalicen a todas: "Algunas (apps) ni siquiera tributan en el Perú"

Easy Taxi está de acuerdo con la propuesta legislativa que se alista desde la Comisión de Transporte y Comunicaciones del parlamento, que plantea – de darse luz verde – que las apps de taxi asuman responsabilidades por el servicio de transporte privado ofrecido.

Lo que implica que se hagan responsables por los robos y hechos ocurridos durante el viaje. Aunque recomienda que en la propuesta normativa - cuyo dictamen está en plena elaboración - quede claro cuál es la responsabilidad del prestador del servicio de transporte y del servicio de tecnología, ya que habría un desconocimiento de ello.

“Uno no puede asumir responsabilidades por un servicio que no brinda. Sin embargo, eso no que quita que una compañía que lo busca es dar tranquilidad al usuario – como un valor agregado – ya que no solo conecta al conductor con el pasajero, sino que garantiza que este ha pasado por un test sicológico o que no tenga antecedentes penales, tenga la responsabilidad y el deber de proveer justamente lo que ha ofrecido”, detalló a Gestión.pe el country manager de Easy, Christophe Robilliard .

No obstante, precisó que un hecho que escapa de la manos de las apps, es cuando los conductores tienen la autorización otorgada por las municipalidades para brindar el servicio de transporte de taxi.

"Por ejemplo, si (el conductor) ha sido habilitado por la municipalidad pero comete una infracción, nosotros no deberíamos asumir responsabilidades por este hecho. Por eso es vital que se especifique (en la norma) la responsabilidad del prestador del servicio de transporte y del servicio de tecnología", apuntó.

Que se fiscalicen a todas

Otro de los puntos polémicos de la propuesta legislativa es que se plantea que las apps de taxi cuenten por los menos con una oficina administrativa y con una central telefónica de atención al usuario las 24 horas del día, así como tener personería jurídica y ser contribuyentes del Estado.

Al respecto, Robilliard consideró vital que se fiscalicen a todas ya que no todos pagan impuestos en Perú lo que "es una competencia desleal" e incluso, afirmó, algunos trabajan bajo otra denominación