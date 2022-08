Ángela Dañino, jefa de negocios Go! by Touch Perú, empresa que recluta personal bajo demanda (on demand), explica que esta tendencia impulsó el requerimiento de `pickers´, personas que se encargan de organizar los productos que solicita un usuario y que luego son entregados al repartidor para que vaya al consumidor final.

Ahora también se asoma la figura del `personal shopper´, quien se encarga de recibir órdenes de compra online. Esta persona se pasea por un mall para elegir tallas, modelos y hasta promociones que solicita el usuario, explica Ángela Dañino. Esta misma persona es quien realiza la entrega final.

“(El diferencial) es que el usuario, por lo general, recibe su pedido el mismo día”, detalla la ejecutiva.

Agrega que la posición del personal shopper es una de las que más necesita capacitación en habilidades blandas porque tiene contacto directo con el cliente final.

Retail

El requerimiento de las empresas por personal on demand para tareas específicas como las mencionadas, se mantiene en ascenso. “Creció 50% respecto a años previos”, dice Ángela Dañino.

Ahora que el aforo en centros comerciales está al tope, las marcas tienen mayor interés por contar con personal que asesore a los clientes o resuelva sus dudas.

“Como tendencia, vemos que se piden perfiles cada vez más especializados. Por ejemplo, si hay una campaña de alimentos para mascotas, se busca a un estudiante de veterinaria. Lo mismo con tecnología, cuidado personal, entre otros”, sostiene.

También, refiere, ahora se busca a personal para incentivar afiliaciones a tarjetas. “Este último rol gana relevancia en el segundo semestre por la campaña navideña, el retiro de la CTS y la AFP”, afirma.

Dato

Expectativa. Cada empresa tiene demandas independientes, pero actualmente Go! by Touch Perú se alista para la campaña de verano que arranca en diciembre. Ángela Dañino indica que, en dicha temporada, tienen hasta 500 colaboradores activos a la semana realizando tareas ondemand. Mientras que, en una semana regular, alrededor de 300.