"e-commerce es más que comprar en Amazon y Alibaba"

El director digital y de e-commerce de Nielsen, Ji Hyuk Park, habló con LR sobre la evolución del mercado del e-commerce en el mundo, y destacó que ya no se centra únicamente en comprar un producto en plataformas como Amazon o Alibaba, dos de las grandes empresas del sector, sino que se ha convertido en la “punta del iceberg” de diferentes experiencias relacionadas con negocios y marcas de alimentos y bebidas, salud, cuidado personal, libros y viajes, entre otros.



En este negocio, Colombia se encuentra en una fase de “país emergente”, pues el porcentaje que el e-commerce abarca en su economía es del 1%, como la mayoría de países de América Latina, que podrían verse beneficiados con la “globalización” del sector en la actualidad.



Según Park, existen tres etapas en el mercado de comercio electrónico: la emergente, donde el porcentaje que abarca en la economía es del 1%, la de crecimiento, cuando se acerca al 10%, y la madura, cuando sobrepasa ese límite.



“Colombia, como el resto de países de América Latina, se verá beneficiado por la tendencia global a la que apunta el e-commerce”, aseguró.



Uno de los factores que beneficiará al país es la llegada de Amazon y Alibaba, las dos grandes empresas de comercio electrónico en el mundo. Su arribo, que podría darse este año, estaría orientado no solo a su estrategia de globalización, sino a su interés por solucionar las falencias que tiene el país con la implementación del mercado de comercio electrónico.



Asimismo, Park aseguró que la población millennial ha sido uno de los principales atractivos de estas compañías para expandir sus operaciones a nivel global, pues “el nivel de ocupación que maneja esta generación actualmente, además de su juventud y su soltería, son factores que les han hecho migrar al comercio electrónico en el mundo”.



El experto también comentó que casos como Corea del Sur y China, líderes en el mercado del comercio electrónico, abarcando un 20% y 18% respectivamente, se deben a que no son “retailers” tradicionales, sino que han expandido su campo de acción a sectores como las finanzas, los medios de comunicación y la publicidad.



“En China, Alibaba obtiene el 50% de sus ganancias a través de publicidad, aun cuando manejan el retail como una de sus actividades principales. Lo demás se divide en 30% proveniente de servicios financieros, y una porción pequeña por comisión de ventas al por menor”, destacó Park.



A su vez, la reestructuración del negocio en estos dos países se ha centrado en “crear un ecosistema en vez de un negocio”, con especial énfasis en el sector de alimentos y bebidas, contrario al retailer tradicional, que se focaliza en libros y viajes.



