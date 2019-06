Dueños de Amazon, Apple , Facebook y Google tendrán que testificar ante investigación en EE.UU.

Los líderes de las grandes empresas de tecnología serán invitados a declarar como parte de una investigación sobre si las empresas hacen un uso indebido de su enorme poder de mercado, dijo el martes el jefe de un subcomité del Congreso de Estados Unidos.

El anuncio se hizo un día después de que fuentes dijeron que el gobierno de Estados Unidos se está preparando para iniciar una pesquisa similar a Amazon.com Inc., Apple Inc , Facebook Inc y Alphabet Inc., en lo qué podría ser un examen sin precedentes y de gran alcance a algunas de las compañías más grandes del mundo.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes abrió el lunes su propia investigación sobre la competencia en los mercados digitales, y tanto republicanos como demócratas expresaron preocupación por el poder de varias de las compañías más valiosas del mundo.

El representante demócrata David Cicilline dijo que "será necesario que algunos de los líderes de las compañías de tecnología sean parte de esta conversación".

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, en una entrevista con CBS News que se emitió el martes, negó que la compañía sea un monopolio y dijo que el fabricante de iPhone controlaba una cuota moderada del mercado y estaba en desacuerdo con llamados de algunos políticos estadounidenses para que la empresa se divida.

"Dado el tamaño, creo que el control es justo. Creo que deberíamos ser examinados", dijo. Pero "no creo que nadie razonable llegue a la conclusión de que Apple es un monopolio", agregó.

Los comentarios de Cook se conocieron el mismo día en que dos programadores demandaron a Apple por sus prácticas en la tienda App Store, argumentando que la compañía cobraba una comisión injusta por las ventas de aplicaciones para iPhone.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia, que hacen cumplir conjuntamente las leyes antimonopolio de Estados Unidos, tienen dividida la supervisión de las cuatro compañías, dijeron dos fuentes.

Amazon y Facebook quedan bajo la supervisión de la FTC y Apple y Google del Departamento de Justicia