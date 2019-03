Dueño de Zara compra parte de la sede de Amazon en Seattle

Pontegadea Inmobiliaria, del empresario español Amancio Ortega, ha comprado parte de la sede central de Amazon en Seattle (Estados Unidos) por unos US$ 740 millones, confirmaron hoy fuentes cercanas a la operación.

La firma española negociaba con un fondo estadounidense la compra del inmueble, que seguirá ocupado por Amazon en régimen de alquiler, desde finales del año pasado y, según adelantó el periódico The Seattle Times, la operación se cerró recientemente.

En concreto, Pontegadea adquirió el conocido como Troy Block, inmueble compuesto por dos edificios unidos, que estaba en manos del fondo USAA Real Estate, ligado al Ejército de Estados Unidos.

Se trata de la mayor operación llevada a cabo por Pontegadea en Estados Unidos y la segunda mayor de su historia, tras la compra en Londres del edificio Adelphi, por unos US$ 766.8 millones.

Esta adquisición engrosará el valor del patrimonio inmobiliario de Ortega, fundador y máximo accionista de Inditex (Zara), que a cierre del 2007 poseía edificios valorados en US$ 9,877 millones.

Amancio Ortega.

En 2017, Pondegadea Inmobiliaria, integrada en el grupo Pontegadea, facturó (fundamentalmente por ingresos por rentas) US$ 434 millones, el 13.6% más que un año antes, según las últimas cuentas publicadas.

El 51% de los ingresos inmobiliarios procedieron de mercados europeos, el 46% de América y el 3% restante de Asia, según las cuentas.

De la inversión fuera de España, US$ 3,023 millones corresponden a inversiones en América, US$ 2,470 millones a Europa (excluido España) y US$ 398 millones a Asia.