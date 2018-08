Dueña de Zara pierde brillo para los analistas de Morgan Stanley

A veces lo bueno simplemente no es suficientemente bueno.

Inditex SA, la dueña de la cadena textil Zara, registró la mayor caída en seis meses el miércoles después de que analistas de Morgan Stanley rebajaran su recomendación a infraponderar desde igualar, y redujeran el precio objetivo para la acción al más bajo entre los analistas de los que Bloomberg hace un seguimiento.

Inditex arrastró a las empresas europeas de ventas al por menor a la baja, convirtiendo el sector en el de peor rendimiento de los que componen el índice regional general.

"Inditex sigue siendo un minorista de primera clase pero su propuesta de inversión lleva debilitándose algunos años", escribieron los analistas Geoff Ruddell y Amy Curry en un comentario a los clientes.

"Y no creemos que esto se refleje adecuadamente (todavía) en las estimaciones de consenso o en los múltiplos que el mercado les está aplicando".

La firma redujo su precio objetivo para Inditex a 21 euros tras emitir su primera calificación de infraponderar para la acción. Los analistas han reducido sus objetivos a 12 meses desde un consenso de 35 euros a comienzos de año a 31.10 euros en agosto.

Los analistas de Morgan Stanley aplaudieron el "fantástico" rendimiento de Inditex a largo plazo con la apertura de más de 6,000 tiendas y su expansión a 63 países adicionales desde su oferta pública inicial del 2001, pero los problemas se han ido acumulando gradualmente, escribieron en una nota titulada "Going from Great to Good" (de fantástico a bueno).

El propietario de Zara se está volviendo más maduro y es probable que los nuevos espacios contribuyan menos al crecimiento de las ventas en el futuro. La empresa tampoco será inmune a las presiones de los costes de ventas digitales, dijo Morgan Stanley en el comentario. Inditex anunciará resultados del primer semestre el 12 de septiembre.