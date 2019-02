Dos destinos internacionales en la mira de Viva Air, ¿a qué países empezará a volar este año?

Nuevas rutas. Para el segundo semestre de este año, la línea aérea de bajo costo Viva Air empezará a ofrecer vuelos hacia dos nuevos destinos internacionales, ya que actualmente ofrece vuelos para las ciudades de Medellín y Bogotá en Colombia. Félix Antelo, CEO de la low cost, explicó que la firma analiza hasta cinco destinos en Sudámerica a los que espera llegar este año.

El anunció oficial se hará dentro de seis u ocho semanas. "Desde Lima por la característica que tiene nuestra flota, prácticamente podemos volar a todos los países de Sudamérica. Vamos a agregar dos nuevos destinos internacionales más este año, todavía no puedo confirmar cuales son ya que estamos analizando diferentes alternativas ", comentó Antelo a Gestión.pe.

El inicio de operaciones de nuevos destinos internacionales, a lo que suma dos nuevas rutas locales hacia noviembre forman parte de la estrategia de la línea aérea de bajo costo -que en mayo cumplirá dos años de operaciones en Perú- para enfrentar la competencia que se avecina, ya que se espera que al menos dos low cost (Sky y Jet Smart) empiecen a operar hacia el segundo semestre con rutas locales. Antelo brinda detalles de lo que se viene.

Usted mencionó -cuando asumió el liderazgo de Viva Air- que el reto de la firma es llegar a transportar más de 38 millones de viajeros al 2020. ¿Cuánto se avanza en ese propósito?

Vamos a cumplir con ese objetivo. Este año vamos a transportar casi dos millones y medio de pasajeros, ya que solo el año pasado, transportamos cerca de 900,000 por lo que tengo la confianza que vamos a llegar a ese número. Los aviones nuevos siguen entrando al grupo.[Viva Air compró 50 aviones que se añadirán a la flota de Perú y Colombia hasta el 2023] Este año van a entrar nueve aviones nuevos de fábrica; incluso ya entró uno en enero, el segundo entra la semana que viene y los otros 7 ingresarán el resto del año.

¿Se alistan nuevos destinos locales para los próximos meses? A inicios de año se anunció el inicio de la venta de pasajes a Cajamarca y Tacna.

En efecto, estamos muy enfocados seguir creciendo en Perú. Desde abril vamos a tener 11 destinos domésticos, ya que actualmente volamos a 9, incluyendo a Lima. Desde abril, con la incorporación de Cajamarca y de Tacna, vamos a volar a 11 destinos nacionales y estamos volando a dos destinos internacionales -por ahora- como son Bogota y Medellín en Colombia. No obstante, vamos a agregar dos nuevos destinos internacionales más, todavía no puedo confirmar cuales son ya que estamos analizando diferentes alternativas, y seguramente vamos a incluir dos destinos locales más a los 11 que volamos.

¿Cuándo se concretará el inicio de los vuelos internacionales y qué ciudades se evalúan?

Estamos pensando ofrecer (los dos nuevos destinos internacionales) para la segunda mitad del año. Por la característica de nuestra flota podemos volar prácticamente a todos los países de Sudamérica, pero en concreto estamos analizando cinco destinos entre las que se encuentran -partiendo desde la Lima- l as ciudades de San Pablo en Brasil; Buenos Aires en Argentina; Santiago en Chile, Quito en Ecuador y Cali en Colombia . Lo vamos hacer público en seis u ochos semanas, aproximadamente.

Acaba de anunciar que se va a incluir -a la par de las rutas internacionales- dos nuevos destinos locales a los 11 que opera, ¿cuáles son?

Para los vuelos locales, esperamos sumar una o dos destinos nuevos, ya que estamos analizando cinco ciudades con alto potencial para Viva Air como son Puerto Maldonado, Jauja, Ayacucho, Juliaca y Tumbes. Entre las cinco se elegirá a los nuevos destinos que empezarían a operar hacia finales de año, posiblemente entre octubre y noviembre.

Guerra de precios

Uno de los principales retos que afrontará Viva Air es el inicio de operaciones de dos low cost prevista para la segunda mitad de año. Una de ellas, Sky Airline (que empezará a ofrecer vuelos locales) aseveró que ofrecerá pasajes con precios hasta 40% más bajos que su competencia. ¿Se avecina una guerra de precios?

Al respecto de Félix Antelo calificó de "difícil" que un competidor pueda ingresar al mercado peruano con precios más bajos a los que ofrece Viva Air. "No puedo hablar por un competidor, lo que si le puedo decir es que Viva Air tiene los costos más bajos de la región, entonces que entre un competidor con precios más bajos que Viva lo veo difícil porque no sería rentable su modelo de negocio. El foco nuestro es cómo seguir bajando los costos".

Cuando usted dice que se están enfocando en cómo bajar los costos, ¿se podría esperar para más adelante y con el inicio de operaciones de su competidora, que bajen los precios de los pasajes o se van a mantener como están ahora?

Eso no lo puedo comentar ahora porque va a depender del mercado y la competencia. Creo que las tarifas están en un punto muy bajo en Perú, ahora no te puedo decir que no van a bajar más (los pasajes) porque eso va a depender de cómo evoluciona el mercado. Entre 60% y 70% de una tarifa promocional son impuestos y tasas aeroportuarias, por lo que a la compañía le queda el 30%. Entonces seguir bajando (el precio de los pasajes) sobre eso, es muy difícil.