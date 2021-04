Domino’s Pizza Inc y Nuro Inc, una startup de Silicon Valley, dijeron que lanzarán la entrega de pizzas con robots en Houston esta semana, buscando capitalizar el aumento de pedidos en línea causado por la pandemia.

Nuro, fundada por dos ex ingenieros de Google en el 2016, recaudó US$ 940 millones del SoftBank Vision Fund y recientemente aseguró una cantidad no revelada de inversión de capital de Woven Capital, el brazo de inversión en movilidad de una subsidiaria de Toyota Motor Corp.

Con un vehículo pequeño de baja velocidad para transportar paquetes, la compañía de robots se ha adelantado a otras nuevas empresas de conducción autónoma para obtener aprobaciones regulatorias para el despliegue de vehículos en carreteras.

El servicio de entrega comenzará en una tienda de Domino’s en Houston, expandiéndose a “muchos clientes en muchas ubicaciones” como parte de una asociación a largo plazo, dijo Cosimo Leipold, jefe de relaciones con socios de Nuro.

“En general, es difícil para las grandes empresas contratar suficientes conductores para satisfacer su demanda de entrega”, dijo Leipold en un comunicado.

Leipold comentó que Nuro, que se ha asociado con los minoristas Kroger Co, Walmart Inc y CVS Health Corp para entregar alimentos, dijo que sus entregas semanales casi se triplicaron en los primeros tres meses de la pandemia.

Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, tiene una de las tasas de mortalidad en las carreteras más altas del país. “Las carreteras de Houston crean escenarios desafiantes para que nuestra tecnología funcione”.

En el 2019, Nuro y Domino’s dijeron que esperaban lanzar la entrega robotizada de pizza a fines de ese año. “Nuro y Domino’s han adoptado un enfoque mesurado para priorizar una implementación sin problemas y segura”, dijo Leipold.

Nuro obtuvo la aprobación regulatoria de Estados Unidos el año pasado para iniciar el servicio de entrega no tripulada.