Do it!: Iasacorp decidirá si vende o relanza la marca

Un accesorio es parte del vestir diario. Bajo esa premisa, la marca Do it! de Iasacorp creció fuerte en el mercado local y exterior.

Ya en el 2013 alcanzó una facturación de US$ 100 millones con base en una agresiva expansión, no solo de Do it, sino también de sus otras marcas, Glitter y Funky Fisch. Era una cifra importante para una empresa que participaba en un mercado de productos de bajo costo, y un 5% de ganancias ya se consideraba atractivo.

Sin embargo, la situación actual de la empresa sería otra. Fuentes vinculadas al sector y cercanas a la empresa dijeron que está pasando por un momento complicado, y revisan cuál es la salida más óptima. Así, evaluarían apostar por sacar a flote la marca, aunque esta ha decaído, o simplemente hacer un planeamiento y vender, “pero ante una desvalorización lo que se puede obtener no es mucho”, anotaron.

Al cierre de locales y su salida de los córneres de Saga Falabella (Gestión 08.01.2018) se ha sumado el fin de su presencia en Metro,

Tottus y de malls como Open Plaza. “La idea ha sido traspasar operaciones, es decir, que ingrese otro locatario, pero no lo han podido concretar”, refirió una fuente de centros comerciales.

Si bien Iasacorp tenía hace menos de un año (Gestión 06.03.2017) planes que pasaban por cerrar sus locales Glitter y Funky Fish y enfocarse en Do it, su expansión y otros factores le jugaron un mal escenario. “Empezaron a decrecer desde el 2014, hubo una canibalización entre Glitter y Do it, sumado al ingreso de marcas como Parfois, Isadora, los accesorios de H&M, Zara y Forever21, el cliente analiza y opta por lo que más le conviene”, dijo.

El plan inicial fue dejar de lado los locales menos rentables que han sido tomados por Todo Moda para sus marcas, principalmente los de 20 m2 a 40 m2, el adecuado para hacer un negocio rentable.

Causas y efecto

Pero no solo el ingreso de la competencia marcó la situación de Iasacorp, también un manejo no adecuado a nivel financiero y de estrategia.

“Ven al negocio desde la perspectiva de la rentabilidad sobre lo que quieren ofrecer al público”, dijo una fuente cercana a la empresa.

Do it se posicionó como una marca líder en el segmento de bisutería, accesorios para el cabello y escolar. Pero la estrategia que quisieron

aplicar fue abarcar otras líneas como calzado, maquillaje, lentes, es decir, ser un referente para la mujer.

“Sacrificaron posición demercado de los rubros donde lideraban y no funcionó”, añadió.

“A eso hay que sumar que decidieron producir lo que venía de China en el Perú que es de mayor costo y con menor rentabilidad”, indicaron. Hoy queda mirar la decisión que tome la gerencia.

“Hace meses que se ha visto un stock bajo, oferta limitada de productos, pero desde enero se ve que están llevando nueva oferta para verano, ese tal vez sea el comienzo de tratar de reflotar la marca para la decisión que se tome”, comentó la fuente.