Las divisiones de acciones causaron furor a principios de este año cuando los índices rondaban máximos históricos, y compañías desde Amazon.com Inc. hasta Alphabet Inc. las anunciaron para hacer que los precios de sus acciones fueran más atractivos para los inversionistas individuales. Unos meses después, el mercado se ha ocupado del problema.

Amazon, cuya división de 20 por 1 entró en vigor el lunes, se encuentra entre las empresas cuyas acciones se han desplomado desde que se anunciaron las medidas en medio de una amplia liquidación del mercado que ha sido especialmente dolorosa para el sector tecnológico.

Las acciones del gigante del comercio electrónico subieron un 2% en Nueva York después de la división, pero las acciones aún registran una baja del 10% desde que se informó el plan en marzo. Alphabet, que anunció una propuesta similar en febrero, ha bajado un 17% desde entonces.

La liquidación significa que las acciones se negociarán con un descuento sobre el precio previsto originalmente por los ejecutivos. Eso hará que sea más fácil para los gigantes obtener acceso al Dow Jones Industrial Average, cuya ponderación se basa en el precio de las acciones, pero podría tener el efecto de hacerlos parecer menos grandiosos de lo que implicarían sus enormes valores de mercado y su historial de grandes ganancias.

“Las divisiones de acciones suelen ser una señal de optimismo”, dijo Mark Lehmann, director ejecutivo de JMP Group. “Muy pocas empresas dividen sus acciones en previsión de que las cosas vayan mal. Es un ejemplo de lo que se refleja en todo el mercado”.

Las divisiones, por supuesto, no tienen un efecto fundamental en el valor de las acciones: son el equivalente bursátil de cambiar un billete de US$ 20 por dos billetes de US$ 10. Pero en el mercado boyante de principios del 2022, se encontraron con guerras de ofertas por parte de operadores vertiginosos.

Para empresas como Shopify Inc., a las que les ha ido incluso peor que Amazon y Alphabet en medio de un éxodo desde las acciones con las valoraciones más altas, las divisiones podrían hacer que parezcan francamente pedestres.

Si el plan de intercambio de 10 por 1 por la empresa de comercio electrónico canadiense se realizara hoy, daría como resultado un precio de las acciones de Estados Unidos de alrededor de US$ 35 después de una caída del 79% desde un máximo de noviembre cuando la acción cerró en un récord de US$ 1,690.60. El precio promedio de las acciones en el índice S&P 500, por el contrario, es de alrededor de US$ 113, según datos compilados por Bloomberg. La división de Shopify entrará en vigor el 29 de junio.

Por supuesto, la percepción dañada del mercado podría hacer que compañías como Tesla Inc. reconsideren sus planes. El fabricante de automóviles eléctricos dijo a finales de marzo que pediría a los inversionistas este año que aprobaran la creación de acciones adicionales a efectos de otra división. La acción se cotizaba por encima de los US$ 1,000 en ese momento.

Desde entonces, las acciones han perdido casi un tercio de su valor, cerrando el viernes a US$ 703.55, en medio de problemas de fabricación en China y preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento.