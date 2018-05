Disqueras venden participación en Spotify y ganan US$ 1,000 millones

Dos de las tres principales casas discográficas podrían ganar más de US$ 1,000 millones luego de vender participaciones en Spotify Technology SA, la compañía de streaming de música que salió a bolsa el mes pasado.

Warner Music Group vendió el 75% de su participación en Spotify por aproximadamente US$ 400 millones, dijo el lunes el máximo ejecutivo de la discográfica, Steve Cooper, en una teleconferencia con analistas. La casa discográfica de Sony Corp. vendió cerca de la mitad de su participación por US$ 750 millones, de acuerdo con un documento regulatorio.

Spotify ha demostrado ser una gran ayuda para las discográficas, pese a que siguen siendo una sombra de lo que fueron. Los pagos por regalías del servicio de streaming han ayudado a impulsar las ventas de la industria de la música durante tres años consecutivos. Ahora las discográficas podrán usar dinero de sus ventas de acciones para pagar a los artistas y financiar adquisiciones.

"Fuimos la primera gran compañía de música en anunciar que compartiríamos ganancias con nuestros artistas por la venta de participaciones en servicios digitales, en este caso, Spotify", dijo Cooper.

"Solo para que no haya ninguna mala interpretación sobre la razón de nuestra decisión de vender, permítanme ser claro: somos una compañía de música, y no, por nuestra naturaleza, titulares a largo plazo de acciones cotizadas en bolsa. Esta venta no tiene nada que ver con nuestra visión del futuro de Spotify".

Universal Music Group, la tercera mayor discográfica, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre su participación. Spotify otorgó participaciones a las discográficas como parte de las negociaciones de derechos hace años, cuando la compañía tenía una fracción de su valor actual.

Sony acumuló la mayor participación que cualquier otra discográfica.

Spotify ha agregado constantemente suscriptores en los últimos años, pero sufrió un revés la semana pasada cuando su último crecimiento trimestral no coincidió con las expectativas de los inversores. Sus acciones cayeron más de 9% el jueves y el viernes después de los resultados.