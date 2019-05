Disneyland lista para manejar multitudes en parque temático Star Wars

La nueva atracción de Disneyland, Galaxy's Edge, promete transportar a los visitantes a una nueva localidad en el universo de Star Wars, pero cualquiera que pase demasiado tiempo ahí podría no alcanzar a subirse al Halcón Milenario.



Se esperan grandes multitudes cuando Galaxy's Edge abra sus puertas el 31 de mayo, y el parque detalló sus planes para acomodarlos o ayudarlos a "circular" con la ayuda de Stormtroopers.

Las primeras tres semanas, los visitantes tendrán que hacer reservaciones para entrar y podrán pasar un límite de cuatro horas en la tierra temática más grande dentro de un parque de Disney. Son 5.6 hectáreas (14 acres) de atracciones y experiencias, incluyendo tiendas que venden androides personales, sables de luz, y comida y bebida al estilo Star Wars.



Una pulsera especial identificará la ventana de tiempo de los visitantes, y una vez que venza, se les cortará el acceso a atracciones clave y puntos de venta de mercancía. Empleados del parque vestidos como personajes de Star Wars les pedirán por último que se dirijan a una de las tres salidas para que un nuevo grupo pueda ingresar.



"Puede que haya algunos oficiales de la Primera Orden allá afuera ayudándonos o quizás Stormtroopers pidiéndoles que se muevan", dijo Kris Theiler, vicepresidenta del parque Disneyland. "Recurriremos a la Primera Orden quizás más tarde en el periodo de reservación si así lo requerimos".

Este es sólo un ejemplo de las medidas que Disney ha tomado para que Galaxy's Edge se vea y se sienta como parte del universo de Star Wars. Está diseñado como un mugriento puesto en un planeta lejano.



La principal atracción es una enorme réplica del Halcón Milenario. Los visitantes podrán recorrer sus pasillos y participar en un combate aéreo con naves TIE Fighter.

El parque tiene muchas otras maneras más sutiles de manejar el flujo de gente. Theiler dijo que las pasarelas peatonales fueron ensanchadas de 91 centímetros (3 pies) a unos 1.83 metros (6 pies) en distintas áreas, y que habrá estacionamiento disponible para coches de bebés. También se agregaron cerca de 7,500 puestos de parqueo, nuevas entradas a estacionamientos y cabinas de peaje. Un nuevo puente peatonal ayudará a evitar atascamientos.

Disneyland se negó a compartir el límite de capacidad para Galaxy's Edge.



El parque implementará un sistema de fila virtual después del 23 de junio, cuando el requisito de reservaciones previas y el límite de cuatro horas terminen.

El sistema de cola virtual dentro de Disneyland sólo permitirá a los visitantes reservar un lugar para entrar a la atracción de Star Wars, y pretende aliviar las largas filas. Habrá actualizaciones disponibles en la aplicación de Disneyland y los kioscos del parque.



"Creemos que podemos recibir a mucha gente en la tierra, y que la espera no será inmanejable", dijo Theiler.



Indicó que Disneyland ha aprendido de otras atracciones, como It's a Small World, Dumbo y Matterhorn Bobsled, cómo manejar a grandes multitudes.



"Muchas de estas atracciones fueron construidas en los 50", dijo. "No teníamos entonces el volumen que tenemos hoy. Nos hemos acostumbrado a utilizar el espacio de las pasarelas peatonales. Realmente queremos asegurarnos de que estamos listos desde la perspectiva del visitante. Hemos hecho mucho trabajo de infraestructura los últimos dos años".



Incluso antes de Galaxy's Edge, Disneyland fue el segundo parque temático más popular del mundo el año pasado, con 18.6 millones de visitantes. Estuvo sólo detrás de Disney World en Florida, donde una versión de Galaxy's Edge abrirá el 29 de agosto.



Theiler dijo que Disneyland también quiere crear un ambiente divertido y seguro para los visitantes que deseen puedan participar en batallas con sables de luz o que sus androides personales puedan andar junto a ellos. Actividades como esas serán monitoreadas individualmente, dijo.



"Si todos se están divirtiendo y la seguridad no es un problema, permitiremos que lo hagan. Pero si empezamos a sentir que está interfiriendo con la experiencia de otros visitantes o que es un problema de seguridad, entonces tendremos una conversación amable con ese grupo", señaló.