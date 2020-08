Por Tara Lachapelle

Walt Disney Co. está abordando la crisis provocada por el COVID-19 de una manera que casi ninguna otra compañía podría hacerlo.

Para una empresa que funciona en torno a parques temáticos que, por definición propia, necesitan multitudes de personas, todos los comentarios de anécdotas de visitantes e informes de periodistas que han acudido a Walt Disney World Orlando tras su reapertura apuntan a que sus medidas de seguridad son francamente impresionantes, lo que deja en vergüenza a algunos gobiernos locales y estatales.

Al mismo tiempo, Disney también parece estar dando un giro hacia otro tipo de compañía, una empresa mejor preparada para enfrentar un mundo en el que, tal vez, menos personas quieran viajar en aviones para visitar parques temáticos lejanos o incluso acudir a cines cercanos. Y eso es muy revelador.

El martes por la noche, Disney realizó su videoconferencia más reciente para dar a conocer los resultados de la compañía después de informar datos que una vez más se vieron perjudicados por la pandemia con un impacto de US$3.000 millones en las ganancias.

Si bien eso era de esperar, sus ejecutivos comunicaron algunas sorpresas que apuntan a cómo están pensando que será la vida después del COVID. Los parques temáticos siguen siendo la base y el núcleo de la compañía, y Disney definitivamente no se rinde en la taquilla, que justifica sus películas de gran presupuesto. Pero esto es lo que recabé de la conferencia:

Disney efectivamente apostará todo al streaming

Los cines aún están cerrados, y su negocio cinematográfico no hará que los consumidores esperen más para ver “Mulan”, la tan esperada adaptación en acción real (live action) del clásico animado de Disney que se suponía sería la película del verano.

El filme estará disponible para ser visto a través de la aplicación Disney+ a partir del 4 de setiembre por una tarifa de US$ 30, tasa que variará en otros países. (La suscripción a Disney+ cuesta otros US$ 7 al mes). Esta es la mayor noticia que informa Disney desde que anunció el lanzamiento de Disney+.

También se produce inmediatamente después de que Universal Pictures, de Comcast Corp., pusiera fin la semana pasada a la tradicional ventana de exhibición a través de un nuevo acuerdo con AMC Entertainment Inc. que reduce el tiempo que las películas de Universal deben presentarse en las pantallas grandes de AMC a solo 17 días, frente a los 75 a 90 días que son estándar para la industria.

Bob Chapek, quien fue ascendido en febrero de jefe de la unidad de parques a director ejecutivo de Disney, dijo que no hay que leer demasiado entre líneas tras la medida aplicada a “Mulan”, sin embargo:

“Estamos viendo a Mulan como un evento único, más que intentar decir que hay un nuevo modelo de ventana comercial que estamos evaluando. Dicho esto, nos parece muy interesante ofrecer a los consumidores acceso a un estreno a ese precio de US$29,99 y aprender de eso”.

Chapek dijo que estarán atentos para ver no solo cuántos usuarios nuevos trae a Disney+, sino también si la aplicación tiene éxito en impulsar transacciones que normalmente son manejadas por proveedores de cable intermediarios o Apple Inc. y Amazon.com Inc.

Sin duda, eso suena a que se podrían estrenar más películas directamente en Disney+, y Chapek alude a la necesidad de contar con más “contenido de éxitos de taquilla de moda”.

Star eclipsó a Hulu

Star es una compañía de televisión india que Disney heredó el año pasado con la adquisición de 21st Century Fox Inc. por US$ 85,000 millones. Fue un componente de la transacción al que, en gran medida, no se le prestó atención; el enfoque estaba más bien en obtener los estudios de televisión y cine de Fox y activos relacionados, como los personajes de “X-Men”.

Pero ahora Star se ha disparado a la cima de los planes de crecimiento de Disney. El próximo año, la compañía lanzará una aplicación internacional de streaming de “entretenimiento general” bajo la marca Star, lo que representa un desafío directo para Netflix Inc.

La aplicación estará provista de contenido propiedad de Disney. La medida margina a Hulu, otra de sus plataformas de streaming, como competidor global, pero Chapek dijo que “no tiene conciencia de marca fuera de EE.UU.”.

Señaló que Hulu agrega programas de terceros, lo que la aplicación Star no hará. Disney+ Hotstar, una aplicación de streaming en India, ya tiene 8 millones de suscriptores, y cientos de millones más han usado Hotstar.

Bob Chapek es efectivamente el director ejecutivo

Sí, ya lo sabíamos, pero antes no estaba tan claro si era solo el director ejecutivo en cargo, o en funciones también. Después de todo, Iger se hizo a un lado y asumió el vago papel de presidente ejecutivo justo antes de que el coronavirus comenzara a causar estragos en la compañía como ninguna crisis anterior lo había hecho.

Hubo informes y especulaciones de que, tras bambalinas, Iger retomaría el timón, conglomerado en expansión que conoce íntima y holísticamente y que funcionó durante 15 años.

Según los informes, fue una pieza fundamental para que Disney lograra algunas victorias, desde que Walt Disney World en Florida fuera la sede de la Asociación Nacional de Baloncesto hasta el exitoso debut por streaming de “Hamilton” en Disney+ en julio.

Iger incluso hizo las declaraciones introductorias en la videoconferencia del último trimestre en mayo. Esta vez fue diferente; Iger ni siquiera estuvo presente en la conferencia del martes, que fue dirigida en su totalidad por Chapek y la directora financiera de Disney, Christine McCarthy.

Chapek vino del lado de los parques, un negocio que era en lo primero que pensaba la gente al escuchar “Disney”. Ahora, el camino más seguro de la compañía es como un gigante del streaming, un camino que algunos consideraban demasiado arriesgado no hace mucho tiempo.