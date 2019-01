Disney exhibirá servicio de streaming a inversionistas en abril

Walt Disney Co. mostrará su muy esperado servicio de transmisión de Disney + en una reunión con inversionistas el 11 de abril, brindando un vistazo a una plataforma que desafiará a Netflix Inc. .

El servicio, que incluirá películas y programas de televisión originales de Disney's Marvel, Pixar y otras marcas, está programado para su debut este año. Será un tercer servicio de transmisión más centrado en la familia, además de ESPN + y Hulu de Disney, que pronto será propiedad mayoritaria del gigante de entretenimiento con sede en Burbank, California.

Entre las compañías de medios tradicionales, Disney está haciendo la mayor apuesta en transmisión y suscripciones mensuales. La compañía pronto completará la compra de US$ 71 mil millones de los activos de entretenimiento de 21st Century Fox Inc., que traerán más franquicias de cine y televisión que pueden explotar en cines, televisión y en línea.

Luego de que se anunció el acuerdo a fines de 2017, Disney reorganizó su negocio para crear una división independiente para el consumo directo para el streaming. En una presentación el viernes, la compañía proporcionó detalles sobre cómo ese negocio y todas las divisiones de Disney se habrían visto bajo la nueva estructura durante los últimos tres años.

La división directa al consumidor de Disney, por ejemplo, perdió $ 738 millones en ingresos de US$ 3.4 mil millones para el año fiscal que terminó el 29 de septiembre. Esas cifras reflejan la inversión de la compañía en nuevos contenidos y tecnología, sin el beneficio total de los ingresos por suscripción del El nuevo servicio de transmisión continua en desarrollo y ESPN +, que se introdujo en abril.

Los ejecutivos de Disney han estado preparando a los inversionistas para lo que podría ser un año de transición, debido a las inversiones en los nuevos servicios. La directora financiera, Christine McCarthy, dijo en noviembre que los costos asociados con ESPN + reducirían las ganancias en US$ 100 millones en el primer trimestre fiscal recién terminado.

En una conferencia telefónica con inversionistas el jueves, el Director Ejecutivo de Netflix Inc., Reed Hastings, dijo que una avalancha de nuevos servicios de transmisión de Disney, AT&T Inc. y otros no le preocupan porque los consumidores de EE. UU. Pasan mil millones de horas al día viendo videos.

"Tienen un gran contenido", dijo Hastings sobre Disney. "Estamos entusiasmados por su lanzamiento, y tal vez crezcan en un par de años a 50 millones de horas al día, pero eso es parte de los mil millones".