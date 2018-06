Disney eleva oferta por activos de Fox a US$ 71,300 millones

Walt Disney Co elevó hoy su propuesta por los activos de Twenty-First Century Fox Inc a 71,300 millones de dólares, con lo que superó los US$ 65,000 millones ofrecidos la semana pasada por Comcast Corp.

La nueva oferta de US$ 38 por papel, que podría dividirse a partes iguales entre efectivo y acciones, es US$ 10 más alta que el primer precio ofrecido por Disney en diciembre de 2017. La última oferta de Comcast era de US$ 35 por papel.

La más reciente propuesta de Disney es "superior" a la de Comcast, declaró Fox en un comunicado. Comcast declinó hacer declaraciones.

La oferta revisada de Disney podría ser atractiva para Rupert Murdoch, que con una participación de 17% es el accionista mayoritario de Fox, dado que bajaría su cuenta de impuestos a las ganancias de capital.

Expertos tributarios han dicho a Reuters que Murdoch podría asumir un impuesto a las ganancias de capital de varios miles de millones de dólares si aceptara la oferta en efectivo de Comcast.

Fox señaló que pospondrá su reunión especial de accionistas con el fin de darles la oportunidad de evaluar la propuesta revisada de Disney.

Comcast y Disney se disputan los estudios de cine y televisión de Fox en momentos en los que las firmas tradicionales de medios y distribución buscan competir mejor con nuevos participantes como Netflix Inc, que vende directamente su contenido a los consumidores.