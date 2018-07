Disney dice que Fox podría no aumentar su oferta por Sky

Por primera vez Walt Disney Co. les señaló a los inversionistas que 21st Century Fox Inc. de Rupert Murdoch podría optar por no aumentar su oferta de adquisición por la emisora ​​británica Sky Plc.

La compañía británica está en el centro de una guerra de ofertas internacionales en la que participan Fox, Disney y el gigante del cable Comcast Corp., y todos esperan ansiosamente el próximo giro en la saga. Comcast aumentó su oferta por Sky la semana pasada a 26,000 millones de libras (US$ 34,000 millones), superando la oferta de Fox.

Mientras tanto, Disney aceptó adquirir la mayor parte de los activos de Fox, una medida que potencialmente también le daría Sky. Pero el intento de compra de Sky por parte de Fox ahora parece menos probable.

Fox "podría optar por no aumentar el precio ofrecido para adquirir Sky y cualquier aumento en el financiamiento de la deuda para la adquisición de Sky requeriría el consentimiento de Disney, que Disney podría decidir no proporcionar", dijo Disney en un comunicado el viernes.

Permitir que Comcast adquiera Sky puede ser una bendición para Disney, ya que no tendría que pedir prestado tanto dinero para completar el acuerdo de Fox.

Todd Juenger de Sanford C. Bernstein & Co. y otros analistas han expresado su preocupación sobre lo que una guerra de ofertas por Sky haría para la deuda de Disney.