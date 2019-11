Es el día del lanzamiento de Disney+, la llegada de una nueva aplicación de video que es la entrada oficial de Walt Disney Co. a las guerras de streaming. Pero si bien el servicio de US$ 7 mensuales puede ser una opción perfecta para los fanáticos de “The Avengers” y “Star Wars” , o para padres de niños pequeños, Disney sabe que no tiene la variedad suficiente para la mayoría de las personas. Sus iniciativas para abordar esa deficiencia apuntan a lo que sigue para la industria: el resurgimiento de los paquetes.

El entusiasmo en torno a Disney+ ha estado aumentando durante algunas semanas, a medida que aparecían anuncios del servicio en Twitter, carteles publicitarios y televisión. Lo que ha suscitado menos atención es el crucial papel que juega Hulu en la estrategia de la compañía. Como parte del lanzamiento del martes, los consumidores ahora también tienen la opción de obtener Disney+, ESPN+ y Hulu (la versión a pedido con anuncios) por una tarifa de US$ 13 al mes, en lugar de pagar por cada aplicación por separado, lo que sumaría US$ 18. Internamente, Disney parece llamarlo el “súper paquete”, basado en el nombre del archivo de imagen que se mostraba en la página de registro el martes temprano en lugar de un logotipo que no se mostraba (¡ups!):

Con la forma en que se ha atomizado el contenido —por ejemplo, solo es posible transmitir contenido de Disney en Disney+ de ahora en adelante—, ningún servicio por sí solo proporcionará todos los programas y películas que un consumidor típico quiere. Entonces, a medida que más espectadores se vuelvan completamente dependientes de las suscripciones de streaming, intentarán configurar un conjunto de aplicaciones que se acerque lo más posible a su paquete de cable ideal. Pero eso puede ser bastante costoso.

Por ejemplo, si quiere ver “The Mandalorian”, la serie de “Star Wars” y plato fuerte de Disney+, pero también es fanático de “Stranger Things” de Netflix, está enganchado a “Succession” de HBO y quiere muchos deportes en vivo, como los de que proporciona el servicio de televisión de YouTube, de Google, que tiene muchos canales, eso sumaría hasta US$85 mensuales, además del precio de acceso a internet, no exactamente los ahorros que podría haber imaginado al cancelar el cable. Para las compañías de medios, esto generará una gran rotación de suscriptores mes a mes, donde los espectadores pausarán una suscripción para acceder a otra solo para poder ver una nueva temporada de una exitosa serie.

La selección en Disney+ es simplemente demasiado pequeña para sustituir el cable. Aquí es donde entra Hulu y, en menor medida, ESPN+ (que es principalmente para fanáticos del fútbol y los deportes universitarios). Hulu dispone de parte de lo que falta en la oferta familiar y de superhéroes de Disney, con populares contenidos originales como “The Handmaid’s Tale”, episodios recientes de “Grey’s Anatomy” y programación adicional con licencia. Si bien el súper paquete en realidad es solo Disney+ y Hulu que incluyen de forma gratuita ESPN+, tiene un precio estratégico igual al de Netflix.

Disney no estará solo en la búsqueda de formas de agrupar servicios para sus clientes. HBO Max, la aplicación de streaming que AT&T Inc. presentará en mayo de 2020, en efecto, es un paquete de US$ 15 de HBO, más contenido de redes hermanas como TBS, las franquicias “Friends” y “The Big Bang Theory” y películas de Warner Bros. (todo por el mismo precio que HBO solo). Apple TV Channels, donde los usuarios pueden suscribirse a servicios de terceros como CBS All Access y Starz usando su ID de Apple, al menos permite a los usuarios unir sus pagos en una sola compañía, pero no proporciona descuentos por hacerlo. Para los gigantes de cable Comcast Corp. y Charter Communications Inc., negociar con programadores para estructurar paquetes de aplicaciones de streaming con descuento sería una evolución natural de sus negocios.

Gran parte del enfoque de las guerras de streaming se ha centrado en tratar de elegir al ganador, o quién será el verdadero chacal de Netflix. De hecho, es posible que Netflix y Disney controlen 60% del mercado de streaming de video de Estados Unidos para el 2024, según Geetha Ranganathan, analista de Bloomberg Intelligence.

A la mayoría de las personas no les gustaría que el mercado de streaming haga desaparecer los cines, donde las películas de Marvel y los personajes animados de Disney son la gran mayoría. (Y Netflix no es exactamente conocido por un menú de la más alta calidad). Los paquetes que incluyen una serie más amplia de contenido de diferentes fuentes ofrecen una mejor oportunidad para una competencia sostenida, y eso suena tremendamente mejor que un mundo en el que todas las decisiones creativas de Hollywood quedan en manos de unos pocos gigantes.

Es hora de los paquetes.

Por Tara Lachapelle

Esta columna no refleja necesariamente la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.