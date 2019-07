Disney debería comprar fabricante de juegos Activision, según inversor

La caída en el precio de las acciones de Activision Blizzard Inc. durante los últimos meses tiene a algunos especulando de que la compañía de videojuegos podría ser un objetivo de adquisición.

Nick Licouris de Gerber Kawasaki Inc. piensa que Walt Disney Co. debiera ser el comprador. El inversionista con sede en Santa Mónica, California, ve beneficios potenciales entre el creciente negocio de los deportes electrónicos de Activision y las redes de televisión de Disney. También ve una oportunidad para que Disney potencie sus personajes de cine y televisión.

"Idealmente para un inversionista, uno quiere que esto suceda inmediatamente”, dijo Licouris en una entrevista. Gerber Kawasaki posee aproximadamente 90,000 acciones de Activision, por un valor aproximado de US$ 4.3 millones, según datos compilados por Bloomberg. Disney es uno de los tres propietarios principales de la firma, con más de 152,000 acciones avaluadas en casi US$ 22 millones.

La historia de Disney en el negocio de los videojuegos no es excepcional. La compañía adquirió fabricantes de juegos como Playdom y Club Penguin, compró estudios de juegos y lanzó una plataforma de juegos llamada Infinity. Pero tras acumular cientos de millones de dólares en pérdidas, la empresa permitió que compañías como Electronic Arts Inc. fabricaran juegos basados en sus personajes mediante el pago de una cuota.

"Recién decidimos que el mejor lugar para estar en ese espacio es a través de licencias y no de publicaciones", dijo el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, en una llamada a los inversionistas en febrero.

Ni Disney ni Activision respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Licouris dijo que la ventaja puede ser demasiado buena para pasarla por alto. Se proyecta que el mercado global de juegos genere US$ 152,100 millones en ingresos este año, con un 45% proveniente de dispositivos móviles, se lee en el informe Global Games Market 2019 de Newzoo.

eSports en TV

Disney ya televisa la Liga Overwatch de Activision conforme a un acuerdo multianual que podría dar paso para estrechar aún más los lazos. La habilidad de Disney para contar historias presenta amplias oportunidades, especialmente después de la adquisición del creador de Candy Crush, King Digital Entertainment, por parte de Activision en el 2016, dijo Licouris.

Un acuerdo no sería barato. El valor de mercado de Activision llega casi a US$ 37,000 millones, incluso tras una caída del 43% en las acciones frente a su máximo en octubre del 2018. Las acciones subieron un 0.8% a US$ 47.86 el martes en Nueva York. Disney subió un 0.6%.

Activision también ha sido destacado como un posible activo para Apple Inc., dado que ofrecería un "apalancamiento a una industria en rápida transición hacia dispositivos móviles", dijo JPMorgan a sus clientes en una nota de investigación a principios de este año.