Disney debe hacer oferta de US$ 16,700 millones por Sky

El regulador británico de fusiones y adquisiciones confrontó a Mickey Mouse. El Panel de Adquisiciones del Reino Unido dictaminó el jueves que Walt Disney Co. debería hacer una oferta pública de adquisición de 11,700 millones de libras (US$ 16,700 millones) por Sky Plc si tiene éxito en la adquisición del principal accionista de la emisora ​​satelital, 21st Century Fox Inc.

Este no es un gran problema para Disney - Sky parece una ganga a ese precio hoy- pero cambia la dinámica de la batalla por Sky.

El fundamento del panel es que considera que una gran razón detrás del acuerdo de diciembre de Disney para comprar la mayor parte de Fox fue, de hecho, controlar Sky. Después de todo, Fox ya posee el 39% de Sky y está ofertando para comprar el resto.

Disney habría protestado de no ser así. Teniendo en cuenta que podía heredar al menos una participación importante y potencialmente la totalidad de Sky, eso siempre sería difícil de discutir convincentemente.

El precio de oferta obligatorio es bajo. El Panel lo estableció al nivel de las 10.75 libras que ofreció Fox en diciembre del 2016. Esto parece académico. El precio actual de las acciones de Sky es de aproximadamente 13.14 libras.

Si Fox obtiene la aprobación regulatoria, es casi seguro que los accionistas exigirán que mejore su oferta. Mientras tanto, Comcast Corp. tiene una propuesta no vinculante de 12.50 libras por acción.

Si la oferta de Fox no se aprueba, Comcast se retira y el rendimiento de Sky se deteriora rápidamente este año, la oferta obligatoria de Disney pone un piso bajo de las acciones.

Esto complica la situación actual. Podría hacer más difícil para Fox intentar adelantarse a Comcast simplemente igualando su propuesta. Entonces, el directorio de Sky se sentiría envalentonado para exigir algo en torno al precio actual de las acciones, sabiendo que hay una oferta de respaldo.

Las ofertas obligatorias de este tipo son extremadamente raras. El panel determinó que el precio debería ser el atribuido por Disney a la participación accionaria de Fox en Sky cuando formuló la oferta de Fox, y dijo que la evidencia de ambas partes lo respaldaba.

Aun así, es una pena para los accionistas de Sky que su directorio no convenciera al panel de forzar una oferta a un nivel más alto. El precio ofrecido por Fox hace 16 meses se estableció antes de una larga batalla política y regulatoria. Pero si Fox sube, el directorio de Sky tendrá la posibilidad de argumentar que también se debería elevarse una oferta obligatoria de Disney.

Por Chris Hughes



Esta columna no necesariamente refleja la opinión de Bloomberg LP y sus dueños.