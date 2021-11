Las startups encontraron en la pandemia un punto de despegue, pero ahora la expectativa de los emprendedores cae en 10 puntos porcentuales con relación al año anterior. Esto se refleja también en la cautela de los grandes inversionistas.

“La crisis sanitaria trajo consigo el boom digital y el nacimiento de nuevos negocios. Sin embargo, la incertidumbre política y económica hizo que la expectativa (de emprendedores) descendiera de 97% a 87%”, afirma Javier Salinas, director del Centro de Emprendimiento e Innovación Emprende UP, de la Universidad del Pacífico.

¿Cómo afecta esto en el financiamiento de proyectos innovadores? Las startups tienen etapas de desarrollo denonimadas “temprana” o “avanzada”. En la segunda, se observa que la inversión se ralentiza, pues los financistas son principalmente empresas o fondos de inversión nacionales e internacionales.

Ellos son muy precavidos respecto a la situación política porque su apuesta parte desde US$ 1.5 millones aproximadamente. “Se está esperando que las cosas se tranquilicen porque se trata de montos mayores”, agrega Javier Salinas.

Detalla que esto finalmente afectaría la consolidación de una startup porque la falta de dinero impide su crecimiento o lo retrasa. Salinas comenta que, a pesar de todo, el capital emprendedor sigue funcionando en el Perú.

Esto se observa, puntualmente, en las inversiones en la etapa temprana de un negocio o también conocida como “presemilla”.

En este nivel de desarrollo, los financistas (ángeles) inyectan montos por debajo de los US$ 500,000. “Ahí vemos que se sigue cubriendo todo. Aquí si está fluyendo la inversión sin problemas”, explica.

Foco en exterior

El director de Emprende UP comenta que debido a la crisis en Argentina, este país se convirtió en un gran exportador de startups. “El mercado no era lo suficientemente bueno, pero se seguían creando emprendimientos para el mundo. Esperamos que eso no ocurra en el Perú porque la idea es que se beneficie también el país”, anota.

Según Salinas, hoy el mercado más atractivo para los emprendimientos nacionales es México. Otros destinos potencial son Colombia, Panamá y Ecuador.

En corto

Tendencias. Desde que inició la pandemia, despegaron las edtech, fintech, startups de e-commerce y salud. Pero para el 2022 se proyecta -según indica Javier Salinas- el auge de los emprendimientos relacionados a la experiencia y turismo.

Asimismo, señala que si bien la creación de startups estuvo vinculada a jóvenes, incluso universitarios, ahora los mayores de 50 años empezarán a ganar terreno en el ecosistema. “Altos ejecutivos ya dejan grandes empresas financieras para crear su propia fintech en Perú”, refiere.