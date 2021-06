HSBC Holdings Plc pidió disculpas a sus clientes de Hong Kong después de que una actualización de sus condiciones de banca en línea y móvil generara temores sobre el acceso de los extranjeros a sus servicios en el centro financiero.

El rápido mea culpa del banco más grande de Hong Kong, provocado por una publicación en Twitter, subraya la creciente preocupación en la ciudad no solo por la sociedad civil, sino también por las presiones sobre las empresas a medida que China refuerza su control.

Los bancos intentan navegar en un entorno político cada vez más tenso. La semana pasada, el Gobierno los utilizó para cerrar el principal periódico prodemocrático de la ciudad, Apple Daily, ordenando a siete entidades bancarias que no hicieran tratos con la empresa. Los bancos no han sido identificados.

El acceso a los fondos en la ciudad se está convirtiendo en un tema delicado mientras miles de habitantes de Hong Kong se marchan al Reino Unido y otros lugares a medida que se restringen las libertades.

En este contexto, los residentes de la ciudad se asustaron después de que una publicación en Twitter compartiera el martes un enlace para actualizar los términos de la banca móvil y en línea en el sitio web de HSBC. El banco anunció cambios en sus condiciones a partir del 26 de julio. La publicación decía que los clientes no podrían utilizar la banca en línea o móvil fuera de Hong Kong.

El incidente fue ampliamente difundido por los principales periódicos locales, como el Ming Pao, Sing Tao Daily y Hong Kong Economic Times. En LIHKG, uno de los principales foros en línea de Hong Kong, una publicación de HSBC tenía más de 800 comentarios desde la noche del martes, y algunas personas dicen que transferirían fondos a otros bancos.

HSBC se apresuró a asegurar a los clientes que no había cambios y que sólo había combinado las condiciones de su banca por Internet, la aplicación móvil y la clave de seguridad móvil en un solo documento.

“Los clientes de HSBC Hong Kong pueden seguir accediendo a los servicios bancarios a través de la banca en línea y la banca móvil fuera de la RAE de Hong Kong”, dijo una portavoz. “No está prevista ninguna modificación de los servicios. Hay anuncios transfronterizos similares en otros mercados”.

El banco también colocó una ventana emergente de “Anuncio especial” en su aplicación móvil, diciendo que no había ningún plan para cambiar los servicios.

No es la primera vez que HSBC se encuentra en una situación compleja. A fines del año pasado, se vio obligado a congelar la cuenta de un exlegislador exiliado, Ted Hui, tras lo cual el director ejecutivo, Noel Quinn, fue interrogado por los legisladores del Reino Unido. Quinn, quien también se puso en contacto personalmente con Hui para explicarle, dijo que el banco no tenía otra opción que cumplir con la normativa local.

El banco también ha sido criticado por respaldar públicamente la ley de seguridad impuesta por Pekín, y sus sucursales y oficina principal fueron vandalizadas durante las protestas que sacudieron la ciudad en el 2019. Standard Chartered Plc, otro gran banco que opera en la ciudad, también respaldó la legislación.

“HSBC no ha explicado claramente por qué están ahí esos términos, pero creo que si los clientes de Hong Kong emigran al extranjero, por lo general ya han abierto cuentas en el extranjero”, dijo Ka-chung Law, economista y profesor adjunto del departamento de economía y finanzas de la City University of Hong Kong. “Pero si alguien tiene que salir de Hong Kong con urgencia y aún no tiene una cuenta en el extranjero, eso generará incertidumbre y preocupación”.

Analistas de Bank of America Corp. estiman que la salida de dinero relacionada con la emigración solo hacia el Reino Unido podría alcanzar los 280,000 millones de dólares de Hong Kong (US$ 36,000 millones) este año y los 588,000 millones de dólares de Hong Kong en los próximos cinco años.