“Sueña locuras”, es lo que Nike Inc. le dice a las mujeres. Under Armour Inc. las insta a aprovechar las oportunidades con el lema “Haré lo que quiera”. Hasta ahora, estas poderosas frases no significan convertirse en directora ejecutiva.

Cuando los directores ejecutivos de Nike y Under Armour, Mark Parker y Kevin Plank dejaron el cargo esta semana, ambos fueron reemplazados por hombres, tal como lo fue el director ejecutivo entrante de Nike, John Donahoe, en ServiceNow, la compañía que dirigió anteriormente.

El martes, se anunciaron cambios en al menos media docena de minoristas deportivos de compañías S&P 500, incluyendo altos cargos en Boeing Co. y la compañía de biotecnología Amgen Inc. La única mujer que ascendió fue Jennifer Morgan, quien fue nombrada codirectora ejecutiva de SAP, lo que la convierte en la primera mujer ejecutiva de una compañía que cotiza en Alemania. La decisión de ServiceNow de reemplazar a John Donahoe por el director ejecutivo de SAP, Bill McDermott, llevó a SAP a promover a codirectores, entre ellos Morgan, para reemplazarlo en Alemania.

De 31 directores ejecutivos nombrados en compañías S&P 500 en el primer semestre de este año, cuatro han sido mujeres, es decir una ganancia neta de solo tres, según datos del reclutador ejecutivo Spencer Stuart.

La decisión de no promover a mujeres plantea preguntas sobre el proceso de sucesión”, dijo Trina Gordon, directora ejecutiva del reclutador ejecutivo Boyden. “Al ver que se trata de Nike o Under Armour, donde ha habido desafíos adicionales de supuesta discriminación laboral, es realmente una oportunidad perdida en ambos lugares”, dijo Gordon en una entrevista.

Under Armour no consideró a otros candidatos fuera de Patrik Frisk, quien fue elegido como presidente y heredero aparente en 2017. Amgen, que esta semana reemplazó a su director financiero, dijo que consideraba “un grupo diverso de candidatos”. Nike no respondió a preguntas sobre su proceso o cuántos otros consideró. Tim Cook, quien forma parte del directorio de Nike, dirigió el proceso de sucesión y la compañía se decidió por otra persona del directorio.

Las mujeres ocupan un número récord de puestos en juntas directivas de compañías S&P 500, pero aún representan solo 26% de los directivos. Nike tiene tres mujeres en su junta directiva; Under Armour tiene dos.

También es menos probable que las mujeres obtengan el puesto de directora ejecutiva como parte de un proceso formal de sucesión. Menos de la mitad de las directoras ejecutivas encuestadas por el reclutador Egon Zehnder dijeron que formaban parte de una sucesión planificada, en comparación con 62% de los hombres.

Las mujeres representan solo 36% de los roles de nivel de vicepresidencia y 39% de los roles directivos en Nike.

Tanto Nike como Under Armour reaccionaron a las quejas sobre la cultura masculina dominante en los últimos años mediante la creación de puestos ejecutivos para abordar la diversidad y la cultura laboral, y contrataron a mujeres para ocupar los cargos. El año pasado, Nike contrató a Kellie Leonard como primera Oficial Principal de Diversidad e Inclusión; Under Armour este año nombró a Tchernavia Rocker como su primera Oficial Principal de Personas y Cultura.

Estos no son los ascensos que llevan hacia el principal cargo, dijo Veronica Biggins, directora general de Diversified Search y directora en Southwest Airlines.