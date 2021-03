Empresas







Didi se inclina hacia Nueva York para OPI, espera valoración de menos US$ 100,000 millones Con ese objetivo de valoración, Didi podría recaudar alrededor de US$ 10,000 millones si vende el 10% de sus acciones, en lo que sería la mayor oferta pública inicial de China en Estados Unidos desde la salida a bolsa de US$ 25,000 millones de Alibaba en el 2014.