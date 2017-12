Así como la mayoría de la gente está haciendo sus compras para Navidad, los mediadores de acuerdos de todo el mundo se apresuran a completar una serie de transacciones en sectores que van desde el consumo hasta las telecomunicaciones, la salud y el juego.

Diversas empresas han anunciado cerca de US$ 361,000 millones en fusiones y adquisiciones este mes, lo que lo convierte en el diciembre más activo en por lo menos 12 años, según datos que reunió Bloomberg.

El viernes, el último día de trabajo antes de que los banqueros y ejecutivos inicien sus vacaciones, GVC Holdings Plc del Reino Unido acordó comprar la firma de apuestas Ladbrokes Coral Group Plc por la importante suma de 4,000 millones de libras (US$ 5,400 millones), Deutsche Telekom AG dijo que comprará la unidad austríaca de Liberty Global Plc y Roche Holding AG anunció la adquisición por US$ 1,700 millones de la empresa estadounidense de biotecnología Ignyta Inc.

"Hemos anunciado tres nuevos acuerdos de compra en el último mes, y venimos trabajando en diversas fusiones y adquisiciones, lo cual continuará durante las vacaciones", dijo Gavin Davies, director global de fusiones y adquisiciones en la firma de abogados Herbert Smith Freehills en Londres.

"Los clientes quieren cerrar los acuerdos por razones de crecimiento, por racionalización y para adelantarse a las disrupciones tecnológicas, y están trabajando arduamente para que esas transacciones se concreten pese a un entorno político y económico más difícil para las fusiones y adquisiciones".

En Europa, las fusiones y adquisiciones han estado caldeadas este año gracias a una estabilización de la perspectiva económica y a un aumento de la confianza. Este mes, Unibail-Rodamco SE, el mayor propietario de inmuebles comerciales de Europa, acordó comprar la australiana Westfield Corp. por unos US$ 16,000 millones, mientras que el especialista aeroespacial francés Thales SA cerró trato por el proveedor de seguridad cibernética Gemalto NV en alrededor de US$ 5,600 millones, superando lo ofrecido por Atos SE.

Grandes convenios

Pero las mayores transacciones de diciembre han tenido lugar en los Estados Unidos. A la cabeza estuvo la compra de Aetna Inc. por parte de CVS Health Corp. por US$ 67,500 millones, que crea un gigante de la salud con todo tipo de negocios, desde aseguradoras hasta farmacias. También en diciembre, Walt Disney Co. acordó adquirir gran parte de 21st Century Fox Inc., del magnate de los medios Rupert Murdoch, en una operación de US$ 52,400 millones.

"El bajo crecimiento económico sigue siendo un factor clave para la negociación, y las señales de alzas de las tasas de interés, aunque graduales, pueden alentar a los compradores a adelantar movimientos en vez de dilatarlos", dijo Katherine Moir, socia de fusiones y adquisiciones de la firma de abogados Clifford Chance en Londres.

Asia y América Latina también han estado activas en el período previo a la Navidad. El miércoles, Asahi Group Holdings Ltd. acordó vender su parte de Tsingtao Brewery Co. al conglomerado Fosun Group y a la cervecera local, en unos US$ 941 millones.

Boeing Co. evalúa una combinación con la brasileña Embraer SA, lo que prepara el terreno para un posible gran acuerdo en el sector de la aviación. También el viernes, UnitedHealth Group Inc. acordó comprar la aseguradora chilena Banmédica SA por cerca de US$ 2,800 millones.

El ajetreado fin del año puede extenderse hasta enero y más allá, según Ben Ward, director corporativo británico de Herbert Smith Freehills. "Los mercados y los inversionistas se están habituando al riesgo cambiante, y esperamos que el interés por las fusiones y adquisiciones importantes continué el próximo año", dijo.