Diageo estaría conversando con firmas canadienses de cannabis

Diageo Plc está en conversaciones con al menos tres productores canadienses de cannabis , informó el canal de televisión BNN Bloomberg, citando a personas cercanas a la situación que no fueron identificadas.

El fabricante británico de bebidas alcohólicas se ha reunido con empresas durante el último mes, mientras evalúa una posible inversión o alianza para producir bebidas con infusión de cannabis, señaló la estación de televisión canadiense en su sitio web. Un ejecutivo dijo a BNN que un acuerdo podría tardar meses, mientras que otro indicó que un acuerdo podría estar cerca.

Un representante de Diageo declinó hacer comentarios a BNN, pero dijo que la compañía está "monitoreando de cerca este sector".

La legalización de la marihuana recreativa en Canadá, que comienza en octubre, ha atraído un gran interés de la industria de bebidas. Este mes, Constellation Brands Inc. anunció que invertirá US$ 3,800 millones para aumentar su participación en Canopy Growth Corp., uno de los mayores acuerdos en la creciente industria de la marihuana. Molson Coors Brewing Co. está iniciando una empresa conjunta con Hydropothecary Corp. para desarrollar bebidas de cannabis en Canadá.

BNN, propiedad de la división Bell Media de BCE Inc., suscribió este año un acuerdo para compartir contenido con Bloomberg Media.