Diageo, fabricante del tequila Don Julio y la cachaça Ypióca, destinará US$ 100 millones a ayudar a pubs y bares a recuperarse económicamente de los cierres a los que se han visto obligados por la pandemia de COVID-19 y que puedan reabrir sus puertas al público en distintas ciudades del mundo de una manera segura.

Según anunció la multinacional de las bebidas alcohólicas, mediante el programa "Raising the Bar", los bares y pubs participantes tendrán acceso a equipos físicos para implementar medidas de distanciamiento social, soporte digital gratuito, capacitaciones y tecnología sin contacto.

"Sabemos lo esencial que son estos negocios para fomentar la unión y la celebración, algo que es parte de nuestra cultura y que hoy extrañamos", dijo Alberto Gavazzi, presidente de Diageo para América Latina y Caribe.

El programa se iniciará en julio próximo y tendrá una duración de dos años.

Diageo diseñó "Raising the Bar" después de hacer una encuesta global a propietarios de bares para identificar sus prioridades para la reapertura.

Sus principales prioridades incluían medidas de higiene, soporte digital y equipos para transformar el funcionamiento de sus comercios al momento de la reapertura.

Sondeo a los propietarios de bares

"En Diageo América Latina y Caribe escuchamos de primera mano las necesidades de nuestros comercios aliados, como los bares, que pertenecen a una de las industrias más impactadas a raíz de la pandemia", expresó Gavazzi.

Ciudad de México, Sao Paulo, Nueva York, Londres, Edimburgo, Dublín, Belfast, Shanghái, Nueva Delhi, Bombay, Bangalore, Nairobi, Dar es Salaam, Kampala y Sídney son algunas de las ciudades donde se pondrá en marcha el programa.

De los US$ 100 millones asignados a "Raising the Bar", US$ 20 millones están destinados a establecimientos en Estados Unidos.

Esta iniciativa es parte de otras acciones que la compañía ha puesto en marcha como parte de su compromiso con las comunidades, incluyendo aquellas en América Latina y el Caribe.

En Colombia lanzó una iniciativa educativa gratuita, donde más de 5,500 baristas y meseros tienen la posibilidad de formarse a través de cursos y diplomados que fortalecen sus competencias profesionales.

También anunció una iniciativa para proporcionar apoyo económico, certificación y cursos de capacitación a más de 10,000 trabajadores del sector en México.

En Brasil, la compañía donó desinfectante de manos e inició un fondo de apoyo financiero y ofrece capacitaciones para bartenders.

"Con esta iniciativa buscamos apoyar a la reactivación de un sector clave para la generación de empleos y la recuperación económica de la región", subrayó Gavazzi.

Un sector clave en la generación de empleos

A partir del 24 de junio del 2020 los propietarios de bares y pubs podrán interesados en participar en el programa podrán inscribirse a través de www.diageobaracademy.com.

Los propietarios recibirán actualizaciones sobre mejores prácticas a través de capacitación y recursos y podrán participar en las encuestas globales para compartir sus aprendizajes, a medida que se vayan consolidando sus negocios.

Para poder participar, el negocio debe estar registrado como una entidad legal (para fines fiscales) o equivalente en cada jurisdicción y debe haber estado funcionando durante un período mínimo de 12 meses antes de la introducción de restricciones de bloqueo nacionales o locales debido al COVID-19.

También debe tener una licencia de cerveza y/o licores o equivalente y el propietario debe plantearse al menos un propósito para apoyar a su comunicad, como la promoción de la inclusión y la diversidad, la creación de empleo o capacitación y habilidades para grupos o comunidades desfavorecidas.

Además, promover el consumo positivo de alcohol y combatir el daño o el comportamiento antisocial, entre otros.

Ivan Menezes, director ejecutivo de Diageo, comentó: "Los pubs y bares se encuentran en el corazón de cada comunidad. Hemos lanzado 'Raising the Bar' ya que muchos puntos de venta se han visto obligados a cerrar por esta crisis y necesitan urgentemente ayuda para abrir sus puertas nuevamente."

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pronosticó que 436 millones de empresas en todo el mundo enfrentan serias dificultades y se proyecta que uno de cada seis jóvenes estará desempleado debido a las consecuencias económicas de COVID-19.

El sector de la hostelería (pubs, bares, clubes y restaurantes), que brinda cientos de millones de empleos a muchos trabajadores a tiempo completo y parcial, ha sido uno de los más afectados por la pandemia, con el cierre de locales en todo el mundo.

A medida que los Gobiernos comienzan a relajar las medidas de cierre, el público quiere reunirse nuevamente para conectarse con su comunidad y socializar de manera segura.