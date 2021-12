La City de Londres podría estar a punto de convertirse nuevamente en una ciudad fantasma después de que las empresas comenzaran a decirle a miles de empleados que trabajen desde casa en respuesta a las últimas directrices del Gobierno del Reino Unido.

Deutsche Bank AG reducirá significativamente el número de empleados que trabaja en la oficina a partir del lunes, según una persona familiarizada con el asunto. Las disposiciones serán similares a las de principios de la pandemia, cuando la mayoría del personal trabajaba desde casa, con excepciones para los equipos de negociación o aquellos con circunstancias personales que debían asistir a la oficina.

El banco alemán emplea a unas 8,000 personas en el Reino Unido y está construyendo una nueva sede en Londres, en Moorfields, que se inaugurará en el 2023.

A la vuelta de la esquina de la actual sede de la firma alemana en la City, en Great Winchester Street, la oficina de NatWest Group Plc en Bishopsgate ya implementó nuevas directrices. El prestamista británico “interrumpió su regreso gradual al lugar de trabajo y dio instrucciones a sus colegas para que trabajen desde casa, siempre que sea posible”, dijo un portavoz, aunque algunos empleados seguirán trabajando en las oficinas y las sucursales por razones operativas, reglamentarias o personales.

Los 50,000 empleados de NatWest en todo el país comenzaron a trabajar de forma más flexible este año, y el banco dijo en junio que se esperaba que solo el 13% acudiera a la oficina a tiempo completo después de la pandemia.

Los cambios se producen después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, endureciera las normas contra la pandemia para frenar la propagación de la variante omicrón.

A partir del lunes, la directriz del Gobierno es trabajar desde casa si se puede. Incluso antes de la entrada en vigor de las normas, el temor a la variante hizo que algunos trabajadores de la City se mantuvieran cada vez más alejados.

La reversión de las políticas de regreso al trabajo se refleja en algunas empresas de Wall Street, como Jefferies Financial Group Inc., que el miércoles dijo al personal que debía quedarse en casa y afirmó que exigirá a los empleados que se vacunen antes de fines de enero.

Aunque el cambio se esperaba en Londres dado el aumento del número de casos, es otro golpe para las empresas en apuros de la City, que vieron caer el tráfico de personas casi a cero durante los cierres anteriores.

“La Navidad fue cancelada para muchas tiendas, restaurantes, pubs y otros negocios de la City que dependen de la afluencia de trabajadores en las oficinas cercanas”, dijo Catherine McGuinness, presidenta de políticas de la City of London Corporation.

“Instaremos a las empresas, trabajadores y residentes de la City a seguir las nuevas reglas. Pero también le pedimos al Gobierno que establezca una hoja de ruta clara hacia la normalidad a principios del nuevo año y que base todas las decisiones en datos”, agregó.

No solo el trabajo de oficina se ve afectado. A pesar de las últimas directrices del Gobierno que permiten las fiestas, Deutsche Bank también está desaconsejando las reuniones sociales en el trabajo, dijo la persona, que pidió no ser identificada al discutir información que no es pública.