Deuda concursal de la “U” se pagaría el 2020, pero duplicaría monto actual por intereses

El Club Universitario de Deportes, sometido a un proceso concursal por insolvencia en el Indecopi, pagaría su deuda en el 2020, al concesionar los principales activos de la institución.

De acuerdo a la información oficial del Indecopi, la deuda concursal con 399 acreedores reconocidos asciende a más de S/ 171 millones y US$ 37 millones (un monto aproximado de US$ 88 millones). Sin embargo, el administrador del club, Carlos Moreno, señaló que la deuda bordearía entre US$ 165 y US$ 170 millones.

Fuentes del club revelaron a Gestión que este incremento en más del doble de la cifra reconocida por el Indecopi a la fecha corresponde a la aplicación de los intereses aprobado en el plan de reestructuración en febrero de 2017 (ver tabla).

La historia de la deuda



El inicio del proceso de reestructuración en el Club Universitario de Deportes no nace con la aprobación del decreto de urgencia del año 2012, sino con el pedido de un acreedor laboral, una AFP.

Luego de idas y venidas, el club reinicia el procedimiento pero ahora bajo las reglas del sistema especial creado para los clubes de fútbol en abril de 2012, a pedido de la Sunat, que impedía la liquidación del deudor.

Las administraciones



En ese año, el Indecopi nombra a Right Business como administrador temporal del club y teniendo como principales acreedores a la Sunat y la inmobiliaria Gremco.

El principal acreedor fue el Estado peruano, a través de la Sunat, con un crédito reconocido por más de S/ 155 millones, y que representaba el 61% del total de las acreencias, lo que permitió nombrar a las administraciones del club.

Sin embargo, al no tener la mayoría calificada de 66.66% no pudo aprobar ningún plan de reestructuración.

En tanto, el segundo acreedor fue Gremco, que planteaba su crédito sustentado en un laudo arbitral por la construcción del Estadio Monumental. El Indecopi reconoció el capital por la construcción por US$ 26 millones, pero declaró contingente el pago de los intereses por US$ 31 millones.

¿Por qué es contingente? El Indecopi declaró contingente los intereses de la deuda con Gremco debido a que con anterioridad al procedimiento concursal inició un proceso judicial para la Ejecución del laudo arbitral, en el 8° Juzgado Comercial de Lima.

Además, en ese juicio solicitó el pago de la deuda y la transferencia del Estadio Monumental a nombre de Universitario y la constitución paralela de una hipoteca su favor.

Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento concursal, Gremco desiste del proceso judicial de ejecución, pero la administración de Universitario y la Sunat apelan esta medida para seguir siendo demandados.

Posteriormente, el club pasó a manos de Fernando Bravo de Rueda -nombrado por la Sunat-, quien se desiste del procedimiento de apelación en el juicio concursal.

Asimismo, Bravo de Rueda inicia la acción popular que buscaba que se declare nulo el reglamento que impedía al Club Universitario acceder a la actualización de la deuda fiscal -que fue resuelto este año y podría reducir el crédito tributario entre S/ 20 y S/ 30 millones-.

Otro administrador



A inicios de 2015, tras la renuncia de Bravo de Rueda, la Sunat nombra como administrador a la empresa Solución y Desarrollo Empresarial S.A.C., liderando los destinos del club Raúl Leguía.

Posteriormente, y como consecuencia de este archivo definitivo del proceso de ejecución iniciado por Gremco, el Indecopi consideró exigible el monto de los intereses en la deuda concursal en función al laudo arbitral y reconoció como total del crédito el monto de US$ 57 millones, con lo cual se convirtió en el acreedor mayoritario.

Por lo que en setiembre del 2016, Gremco se convierte en el principal acreedor del club merengue con un 52% del total de la deuda concursal.

Así, una de sus primeras acciones fue el nombramiento de un nuevo administrador en reemplazo de Solución y Desarrollo Empresarial. La Sunat en esos momentos plantea una cobranza coactiva por deudas corrientes al club.

Gremco preside



La “U” con la presidencia de Gremco nombra como administrador a Carlos Moreno, y en febrero de 2017 aprueba el plan de reestructuración con el 98.09% de los votos de la junta de acreedores.

Sin embargo, un grupo de acreedores y la Sunat plantearon una demanda en el 24 Juzgado Contencioso Adminstrativo de Lima contra el reconocimiento realizado por el Indecopi respecto de la forma de cálculo de los intereses, que fue declarada fundada, y ordenó que se recalcule el monto de la deuda a favor de Gremco cumpliendo el laudo arbitral que le da origen (y que incrementaría su acreencia).

Paralelamente, la Sunat planteó una medida cautelar solicitando que en tanto se realiza el recálculo no se incluyan los montos de intereses en el crédito, por lo que se debería recomponer el porcentaje en la junta de acreedores.

El Indecopi resuelve el pedido de la Sunat e indica que la deuda de Gremco tendrá solo derecho a voto respecto de US$ 26 millones, y declara contingente el monto de US$ 31 millones, considerando estas acreencias sin derecho a voto (ver tabla).

Pero adicionalmente, el Indecopi precisó que la presidencia de la junta de acreedores se mantiene en cabeza de Gremco hasta que se nombre un reemplazo en una nueva junta de acreedores.

EL MUSEO CREMA SE INAUGURARÁ EL 7 DE AGOSTO DE ESTE AÑO El Club Universitario de Deportes contrató a la empresa Inca para que se encargue de la puesta en actividad del museo, explicaron sus voceros a Gestión.

Detallaron que tendrá un espacio de 5,500 m2 con un alto contenido tecnológico, hologramas, juegos virtuales, realidad aumentada, pantallas interactivas y de cine.

Reunirá las 2,000 piezas propias (fotos, trofeos y otros elementos) que Universitario de Deportes posee, y habrá recorridos por el Estadio Monumental de Ate, camerinos, visitas a entrenamientos y una tienda con productos de merchandising.

La inversión es de cerca de US$ 1 millón, que se financiará de forma autosostenible.

La empresa Inca, encargada de proveer al museo para el Club Universitario de Deportes, desarrolla conceptos para los museos del Real Madrid, el PSG y el Real Zaragoza.

Actualmente, se encuentran en la etapa de inventario y restauración de las piezas y se viene avanzando para que sea abierto en los próximos cuatro meses.

El museo crema será el primer museo interactivo de un club de fútbol en el Perú y permitirá abrir el estadio para los hinchas todos los años, además de tener una tienda de ropa, entre otros.