Detectan a vendedores ambulantes de chips ofrecerlo a nombre de terceras personas

Antes de agosto, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) estará fijando una posición –a través de una propuesta normativa– ya sea para eliminar la venta ambulatoria de chips de telefonía móvil o para permitirla pero bajo ciertos candados, dado que se han detectado malas prácticas ocasionados por los propios vendedores ambulantes de las empresas operadores.

"Nos hemos reunido con los representantes de las empresas operadoras para conocer qué es lo que plantean frente a esta modalidad y hemos encontrado que no todas están de acuerdo con la venta chips de forma ambulatoria. Hay compañías que opinan que esta modalidad no es conveniente para el mercado, pero hay otras que insisten en seguir comercializando los chips de esta manera y más bien están proponiendo algunas seguridades para esos efectos", explicó el presidente del ente regulador, Rafael Muente .

En ese sentido, comentó que actualmente se está evaluando qué alternativa adoptarse ya sea aceptar la venta ambulatoria de chips e incluso que estas puedan ser regaladas o prohibir su comercialización.

"Esta situación nos preocupa en demasía dado que hemos detectado y con pruebas contundentes, que los vendedores ambulantes están comercializando chips a nombre de otra persona distinta a la que la adquiere, lo cual es una actividad delictiva", explicó.

La decisión que tome el ente regulador –acotó Muente – puede venir desde una simple prohibición a la venta ambulatoria de chips hasta algún tipo de regulación que establezca candados para efecto de las transacciones hechas bajo esta modalidad.

"No debería pasar del mes de agosto para tomar una posición", anotó.

A favor de la habilitación de radio FM

Virginia Nakagawa, viceministra de Comunicaciones, afirmó –en junio– que su sector evalúa cambio a la ley de telecomunicaciones a fin de desbloquear el chip responsable de captar señales de radio FM, debido a que actualmente solo es posible escuchar radio por los smartphones a través del uso de datos y no de manera directa.

En Perú –agregó la funcionaria– no se puede disponer que se habilite la señal de Radio FM dado que la actual ley de telecomunicaciones, lo impide. ¿Cuál es la posición del ente regulador sobre este planteamiento?

"Estos son temas de competencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones las que respetamos y creemos que dentro de las políticas de seguridad nacional, en casos de desastres, es perfectamente razonable que se establezcan imposiciones para permitir la Alerta Temprana porque –obviamente– va a salva vidas. En ese sentido, no tenemos ninguna objeción", argumentó.

"Como política pública –la propuesta– no tiene nada que ver con la competencia directamente, si no con aspectos de seguridad. Respetamos profundamente las competencias que tiene el MTC y si ellos lo deciden de esta manera, haciendo el análisis que corresponda, nosotros no tenemos nada que comentar", arguyó.