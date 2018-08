Destacado fondo de acciones prefiere a Macy's sobre Amazon

Uno de los fondos de acciones globales con mejor desempeño del mundo está apostando contra Amazon.com Inc.

No es tanto que Amazon no prospere, sino que la reciente alza de los gigantes globales de tecnología ha hecho que los minoristas tradicionales sean baratos en comparación, según el fondo noruego Storebrand Global Multifactor.

Las valoraciones en este momento son "demasiado pesimistas para los minoristas y demasiado optimistas para los minoristas de internet", dijo Andreas Poole, gerente de cartera, en una entrevista la semana pasada en Oslo. "No tendrán tanta dificultad como indican los precios de hoy. Realmente hay valor y tendrán un rendimiento mejor de lo esperado".

Las empresas de tecnología han impulsado al mercado bursátil en los últimos años, mientras que los minoristas tradicionales han enfrentado dificultades a medida que los compradores comenzaron a comprar en línea. Las acciones de Amazon.com Inc. han subido un 64% este año, lo que eleva su relación de precio a ganancias a cerca de 200.

"Especialmente Amazon ha sido popular y se le asignan expectativas de crecimiento muy altas", señaló. "Pero creemos que estas expectativas de crecimiento a largo plazo no se cumplirán. Históricamente, las expectativas de crecimiento en las empresas no se cumplen en promedio".

Multifactor tiene entre 300 y 400 empresas y busca obtener mejores resultados comprando acciones que obtengan los puntajes más altos en función de su pequeño tamaño, valor, alta tendencia o baja volatilidad, y ha llenado su cartera con minoristas como CVS Health Corporation, Macy’s Inc., Best Buy Co., Bed Bath & Beyond Inc., GameStop Corp. y J Sainsbury Plc.

Por ejemplo, el reconocido propietario de las tiendas por departamento de EE.UU., Macy’s, tiene una relación de precio a ganancias de aproximadamente 10. La relación mide el precio de la acción dividido por sus ganancias.

"No es que pensemos que tienen un futuro muy brillante", dijo. "sino que el futuro es un poco más brillante que lo que piensa el resto del mercado".

El rendimiento anual promedio del fondo en dólares en los últimos cinco años hasta julio fue del 11 por ciento, superando al 97% de sus pares, según Morningstar. Sus mayores posiciones incluyen Micron Technology Inc., Amphenol Corporation, Anthem Inc. y Deutsche Lufthansa AG.

Pero la tendencia, más que el valor, ha sido el factor que mejor desempeño ha tenido para el fondo en el 2017 y en lo que va del año.

"La tendencia suele ser mejor cuando ocurren pocas cosas", dijo. "El mismo tipo de acciones sigue dando frutos. Por lo general, es así la mayor parte del tiempo. El problema con la tendencia es cuando hay un cambio. Una caída del mercado bursátil o un sector que pasa de ser el más popular al menos popular".