Se anticipó que sería el primer sector en cerrar y el último en retomar actividades. Luego de varios meses sin conciertos, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, anunció la semana pasada que estos eventos volverán con aforos de 40% en espacios cerrados y de 60% en espacios abiertos.

“Esto será todo un desafío a nivel de taquilla. En cuanto a los espacios cerrados, se va a requerir compartir riesgo con toda la cadena de valor. Mucho más atractivos serán los conciertos en espacios abiertos, pues si, por ejemplo, necesito 1,000 asistentes, voy a un lugar con capacidad para 3,000. Obviamente se va a necesitar locales económicamente eficientes para que funcione”, indica Pepe Velásquez, CEO de Veltrac.

Veltrac, con su unidad de negocio Veltrac Music, ha producido decenas de conciertos de artistas de géneros musicales alternativos entre los que destacan Franz Ferdinand, Cigarettes After Sex, Belle And Sebastian, The Drums, Courtney Barnett y muchos más.

En medio de la parálisis de la industria, y con el expertise obtenido de la agencia Veltrac Entretenimiento y Comunicación, que ofrece servicios digitales, Veltrac ha incursionado en el e-commerce con Veltrac Fun Shop.

Concepto

“La idea fue lanzar unidades de negocio complementarias. No estamos en un proceso de reinvención per se. Más bien nos hemos enfocado en diversificarnos y medir la elasticidad de nuestra marca para saber cuánto hemos penetrado en el público fuera de los conciertos”, explica Velásquez.

Desde Veltrac repararon en que alrededor del segmento al que llegaban con sus conciertos, los amantes de la música de bandas innovadoras, existía todo un estilo de vida a partir del que se podía generar un negocio.

“Nos dimos cuenta que, a raíz de las bandas que traíamos, se generaba una demanda de discos de vinilo antes, durante y después del evento. El que logra entender la cultura del vinilo tiene un vínculo más fuerte con sus artistas preferidos, lo que impulsa la venta de estos productos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no estamos siendo parte de este negocio?”, precisa Velásquez.

Es por ello que el catálogo de productos que se encuentra en Veltrac Fun Shop, e-commerce lanzado a finales de noviembre pasado, cuenta con una importante oferta música en este soporte, que también se complementará con tocadiscos para poder crear demanda.

“Dentro de esta cultura y del estilo de vida del personaje que dibujamos para entender a nuestro público, vimos que también existen numerosas marcas a partir de las cuales estamos creando un ecosistema de productos”, agrega.

Velásquez comenta que por ello, en Veltrac Fun Shop también se puede encontrar desde marcas de ropa o de calzado como Dr. Martens hasta una selección de vinos y también serigrafías de artistas. Adelanta que próximamente incorporarán una marca de zapatillas.

Otra línea que van a potenciar la empresa es la del licenciamiento para comercializar merchandising de artistas musicales.

“A nivel internacional, por la ausencia de conciertos, las bandas están explorando diferentes rutas de negocios. Y como el consumidor de Veltrac es más consciente, busca apoyar a sus artistas a través de la compra de productos oficiales”, explica.

Proyectos

Velásquez comenta que Veltrac Fue Shop aspira a conseguir una venta más cualitativa que cuantitativa. Hasta el momento, el ticket promedio de compra oscila entre los S/ 250 y lo S/ 300.

A partir del primer trimestre del 2021, el e-commerce, que está alojado actualmente en una plataforma de la empresa de venta de tickets para eventos Joinnus, entrará a una segunda etapa. “Habrá una mayor importación y oferta en la tienda virtual. También trabajaremos en el desarrollo de alianzas con nuevas marcas con las que actualmente estamos conversando para ofrecer sus productos”, comenta.