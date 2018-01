Desarrolladores ganaron 30% más por App Store en 2017

Los desarrolladores de Apple Inc. que crean aplicaciones para el iPhone y el iPad ganaron 30% más en 2017 que en el año anterior si bien ello representó de todos modos una desaceleración respecto del crecimiento en 2016.



Los desarrolladores que producen aplicaciones para iOS ganaron US$ 26,500 millones en 2017, dijo Apple el jueves en una declaración, en tanto los usuarios adoptaron éxitos incluidos juegos como Animal Crossing: Pocket Camp y Monument Valley 2.



En 2016 los desarrolladores ganaron US$ 20.000 millones, un aumento de 40 por ciento respecto del año anterior.



Apple dijo que su App Store batió récords en la temporada de festividades de fin de año, que culminó con US$300 millones en compras realizadas el día de Año Nuevo de 2018, más que los US$240 millones del año pasado.



Los desarrolladores por lo general obtienen el 70% de ese ingreso, si bien la proporción aumenta a 85% luego de que los clientes completan una suscripción anual a una aplicación. Los consumidores gastaron más de US$890 millones en los sietes días a partir de la víspera de Navidad.



Las ventas de la App Store pueden servir de indicador de la demanda del iPhone, dado que los nuevos dueños se inclinan más por gastar dinero en el mercado en los días posteriores a la obtención de su nuevo teléfono.



Los inversores prestan mucha atención a todo indicador de demanda del iPhone X en el período que antecede a la difusión de las ganancias de Apple el 1º de febrero, cuando el promedio de precio de ventas que la compañía publique indicará si los clientes prefieren el sofisticado teléfono de US$ 999 a los modelos más baratos.



Apple ha priorizado su negocio de servicios, que comprende la App Store, en tanto se desaceleran las ventas globales de teléfonos inteligentes.



Los servicios habitualmente generan ingresos más rentables, además de impulsar una relación más estrecha de los usuarios con sus iPhones.