Desaceleración en China afecta a startup más valiosa del mundo

Bytedance, la startup más valiosa del mundo, apenas alcanzó su objetivo de ingresos para 2018 después de una desaceleración más aguda de lo proyectado en el crecimiento de la publicidad china, señalaron fuentes cercanas al tema.

La compañía comunicó a los inversionistas que esperaran ingresos de 50.000 millones (US$ 7,400 millones) a 55.000 millones de yuanes durante su más reciente recaudación de fondos, indicaron las fuentes, que solicitaron anonimato porque el asunto es privado. La firma llegó al extremo inferior de la meta, la primera vez en años que no ha superado su pronóstico, ya que retrasó la monetización de nuevas funciones y la desaceleración de la economía de China frenó el gasto en publicidad, señalaron las fuentes.

Bytedance, de seis años de antigüedad, cerró un financiamiento valorado en US$ 75,000 millones, con lo que superó a Uber en los ránkings globales, después de atraer el respaldo de SoftBank Group, KKR & Co. y General Atlantic.

El gigante de los medios sociales está formando una serie de aplicaciones que incluyen el servicio de agregación de noticias Toutiao y la plataforma de videos breves Tik Tok, lo que le ayuda a crear una experiencia de Internet que es un cruce entre las noticias de Google y Facebook.

Bytedance se negó a realizar comentarios sobre sus ingresos en un comunicado enviado por correo electrónico.

Fundada por Zhang Yiming, de 35 años, se inició como productora de aplicaciones para compartir chistes antes de crear su servicio de firma en Toutiao, que significa "Titulares". Luego pasó años construyendo su base de usuarios y mejorando sus sistemas de recomendación.

Desde entonces, la compañía se ha convertido en un imperio multifacético que abarca a Tik Tok, conocido a nivel local como Douyin, y otras plataformas para todo tipo de contenido, desde humor hasta chismes de celebridades. Al mes de julio, Tik Tok y Douyin tenían un total de 500 millones de usuarios.

Sin embargo, Bytedance no es inmune a la desaceleración de la segunda economía más grande del mundo, ya que la mayoría de sus ingresos se generan a partir de anuncios. La fuerte dependencia de la compañía en la publicidad significa que se enfrenta a la misma interrogante que afectó a Facebook en sus inicios: si generará ganancias consistentes.

No obstante, la compañía está invirtiendo dinero en marketing para construir su marca, colocando su nombre en los trenes subterráneos de Japón y en un rascacielos en Dubái. En noviembre, solicitó un préstamo sindicado con una cantidad base de US$ 500 millones y una opción de sobre-asignación que le permite aumentar la cantidad hasta US$ 1,000 millones para financiar la expansión, señalaron las fuentes en ese momento.