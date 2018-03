El Derby: Medida judicial busca evitar que se ejecute carta fianza por US$ 5 millones

Rutas de Lima, concesionaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en las obras del intercambio vial El Derby acusó a Odebrecht de “interrumpir la ejecución de la obra”, que se reinició en febrero de este año, tras presentar una medida cautelar ante el 12° Juzgado Comercial de Lima.

“La paralización de las actividades perjudicaría a todos los usuarios de la carretera Panamericana Sur y vecinos de San Borja, Surco y La Molina que serían beneficiados por esta infraestructura”, refirió la empresa en un comunicado.

¿Se pretende paralizar la obra con una acción judicial? Desde Odebrecht se indicó que el propósito de la medida impuesta no es paralizar la obra sino evitar que Rutas de Lima “de manera injustificada ejecute las cartas fianzas otorgadas por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción (OPIC)”.

Fuentes del sector explicaron a Gestión.pe que la obra consta de tres cartas fianzas (garantías que emiten los bancos para asegurar el cumplimientos de las obligaciones contractuales en una obra): dos que suman US$ 55 millones (US$ 35 millones y US$ 20 millones) que ya se ejecutaron y otro de US$ 5 millones aún pendiente.

“La ejecución de cartas fianzas, en desacuerdo con las condiciones pactadas en los contratos, distorsionan el mercado y afectan el sistema financiero”, precisó la constructora en un comunicado emitido anoche.

Asimismo, aclaró que la medida judicial tampoco busca la restitución de posesión de áreas arbitrariamente ocupadas por Rutas de Lima, ni tampoco impedir que se contrate a otra empresa constructora.

La medida deberá ser analizada por el despacho de la jueza Silvia Llaque, que determinará si esta procede o no.