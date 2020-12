Aun cuando VeMás Consultoría Inmobiliaria ha observado en sus propios clientes, que la pandemia redujo en un mes y medio, aproximadamente, el objetivo de ventas acumuladas que tenían para este año, la mayoría de los actores del sector –a pesar de la coyuntura política y en caso se mantenga la estabilidad macroeconómica– mantienen expectativas positivas con miras al 2021.

Por lo que en un escenario en el que la vivienda es un bien de necesidad básica y todavía existe una enorme brecha entre la demanda (necesidad) y la oferta del mercado, Fernando Velarde, cofundador y gerente general de la consultora, considera que el próximo año, la demanda de vivienda seguirá creciendo, sobre todo porque “todavía nos encontramos bajo los efectos de bono demográfico o poblacional”.

Para aprovechar esa coyuntura y dinamizar el mercado inmobiliario de cara al 2021, el especialista sostiene que desde el sector financiero y del Estado deben adoptarse algunas medidas que permitan que la venta de viviendas recupere su cauce en los próximos meses.

“De no haber mayores problemas en el ámbito político o macroeconómico, el sector inmobiliario debería seguir creciendo de forma estable por muchos años más y, por lo tanto, si el sector financiero y normativo trabajan reconociendo la informalidad de empleo y de ocupación de suelo, el crecimiento podría superar lo conseguido en años pasados, fácilmente”, asegura.

Medidas necesarias

Por el lado del Estado, Velarde sugiere que los esfuerzos se deban concentrar en mejorar la normativa vigente, buscando reducir barreras burocráticas y simplificando los procesos para que, de esta manera, la inversión en proyectos inmobiliarios en nuestro país sea más accesible y clara.

“Actualmente existen muchas iniciativas privadas en los gremios y empresas relacionadas al sector para aplicar mejoras a todo nivel. Estas medidas diversificarían los productos atendiendo las necesidades y realidades de la demanda actual y permitiendo el ingreso de nuevas inversiones”, sostiene.

Mientras que por el lado del sector financiero, las instituciones financieras deben poner especial atención –según el especialista– en productos hipotecarios o financieros que atiendan a los sectores informales, tendiendo puentes hacia un segmento que se ha incrementado “mucho” debido a la pandemia.

Cambios que perduran

Sobre los cambios que trajo consigo la pandemia y que habrían llegado para convertirse en tendencia en el sector inmobiliario, Fernando Velarde considera que los canales virtuales terminarán por complementarse con la venta presencial, por lo que ambas modalidades seguirán conviviendo sin problemas.

“Definitivamente ahora hay una mayor confianza en los canales virtuales, pero estas herramientas no van a reemplazar a las casetas tradicionales, muy por el contrario, van a brindar más posibilidades al cliente porque le darán acceso a mayor cantidad de información antes de tomar una decisión”, puntualiza.

Entrevista

Fernando Velarde, cofundador y gerente general de VeMás Consultoría Inmobiliaria

¿Seguirá Lima moderna siendo la zona de mayor atractivo para las inversiones inmobiliarias, tanto para los compradores como para las inmobiliarias?

Definitivamente sí, Lima moderna concentra el mayor volumen de trabajo formal y acceso a servicios, por lo que las personas seguirán deseando vivir ahí y los desarrolladores seguirán deseando invertir en estos segmentos que tienen mayor probabilidad de aprobar créditos hipotecarios y ya son conocidos.

A pocas semanas de culminar el 2020, ya se ha empezado a cuantificar la caída en las ventas de departamentos, la que oscilaría entre 20% y 30% en la cantidad de unidades vendidas, ¿Cuáles son las estimaciones de VeMás en cuanto a este indicador?, ¿Qué tanto ha influenciado la pandemia en esos resultados?

¿Qué es lo que resultará fundamental para darle la vuelta a las consecuencias negativas que trajo consigo la pandemia para el sector inmobiliario?

Para dinamizar el mercado inmobiliario de cara al 2021 creemos que se deben considerar varias medidas:

o El sector financiero debe poner especial atención en productos hipotecarios o financieros que atiendan a sectores informales, tendiendo puentes hacia este segmento, ya que se ha incrementado mucho debido a la pandemia.

o El Estado debe esforzarse en mejorar la normativa vigente, buscando reducir barreras burocráticas y simplificar procesos, de manera que invertir en proyectos inmobiliarios en Perú, sea más accesible y claro. Actualmente existen muchas iniciativas privadas en los gremios y empresas relacionadas al sector que cuentan con propuestas interesantes para aplicar mejoras a todo nivel. Estas medidas diversificarían los productos atendiendo a las necesidades y realidades de la demanda actual y permitiendo el ingreso de nuevas inversiones.

Entre los cambios que ha traído consigo la pandemia en el sector inmobiliario, ¿qué tendencias considera que hayan llegado para quedarse?

Definitivamente hay una mayor confianza en las canales virtuales, las herramientas no van a reemplazar las casetas tradicionales, sino que van a brindar más posibilidades para el cliente, dándole acceso a mayor cantidad de información antes de tomar una decisión. Otro efecto importante es la importancia que ha cobrado el entorno inmediato (la ciudad) y los medios de movilidad. Por ejemplo, las medidas se han tomado alrededor del uso de bicicletas y corredores saludables han cambiado las consideraciones a la hora de diseñar viviendas, comercio, retail y oficinas.

Si bien, las cifras que registra Mivivienda hasta setiembre último, dan cuenta de una fuerte caída en la colocación de créditos (el 2020 alcanzaría menos del 60% de las colocaciones del 2019), ¿Cómo promover la inversión inmobiliaria al interior del país considerando que hay regiones que mantienen un bajo o nulo nivel de colocaciones y a inicios de año una encuesta realizada por ustedes revelaba un mínimo interés de las inmobiliarias por invertir en provincias?

El problema de la inversión inmobiliaria al interior del país tiene más que ver con lo caro que es habilitar el suelo urbano, la alta tasa de informalidad en el trabajo y la competencia desleal que significa el tráfico de suelos que no suelen brindar papeles ni pagar impuestos. Claramente tiene muchas capas y no es un problema simple de resolver, sin embargo, sabemos las causas y debe haber un dialogo más abierto entre las municipalidades, el MVCS y los gremios del sector (CAPECO, ASEI, ADI, CAIRP, etc.) para generar propuestas normativas que ayuden a mitigar estos efectos.

¿Hasta qué punto, las obras de infraestructura que afectarán la demanda y percepción de distintos sectores de la ciudad pueden revalorizar su zona de influencia y qué tan favorecidos pueden resultar los proyectos inmobiliarios que se construyen en sus alrededores?

Las obras de infraestructura tienen siempre un fuerte impacto sobre el valor del suelo que las rodea, para dimensionarlo debemos considerar que Lima es muy compleja y cada sector tiene distintos problemas que le aquejan, los proyectos de infraestructura que generen un mayor impacto en el valor del suelo serán aquellos que atiendan las preocupaciones básicas del día a día, tanto en transporte como en accesibilidad a servicios básicos, por ejemplo en Ate hay déficit de áreas verdes y muchos problemas de accesibilidad, por esta razón el tren eléctrico junto con el centro comercial Puruchuco generan un fuerte impacto del cual se desprende un proceso de transformación de dinámicas urbanas. Idealmente, estos efectos se deben prever por parte de la municipalidad y crear planes urbanos que los aprovechen al máximo con un soporte normativo atractivo tanto para el distrito como para la empresa privada.

¿Qué esperar en el 2021 para el sector inmobiliario?, ¿resultará fácil retomar las cifras de crecimiento de hace dos años?

Partamos por reconocer que la vivienda es un bien de necesidad básica y tenemos una enorme brecha entre la necesidad / demanda y lo que se oferta por el mercado, esto de la mano con que todavía nos encontramos bajo los efectos de “bono poblacional”, lo cual nos dice que la demanda de vivienda seguirá creciendo. Para responder concretamente la pregunta, de no haber mayores problemas en el ámbito político o macroeconómico, el sector inmobiliario debería seguir creciendo de forma estable por muchos años más y por lo tanto, si el sector financiero y normativo trabajan reconociendo la informalidad de empleo y de ocupación de suelo, el crecimiento podría superar años pasados fácilmente.

Comentarios adicionales

Observamos muchos proyectos de infraestructura que atienden al sector norte de la ciudad como el teleférico, el Puerto en Chancay, el tren de cercanías, ampliación del metropolitano, ciclovías, parques industriales, ciudad bicentenario, periurbana, entre muchos otros; es importante resaltar que la principal razón por la que este sector no crece es por la falta de acceso a suelo económico con agua, luz y desagüe y existen propuestas de proyectos de plantas desalinizadoras de agua y planes urbanos que buscan regeneración e inversión en el sector, sin embargo, hasta que tengan las condiciones para recibir proyectos inmobiliarios de alta densidad, no migrarán los inversionistas.