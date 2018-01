Delta anticipa alza de tarifas conforme sector controla precios

Bloomberg. Delta Air Lines espera mantener su firme control sobre el poder de fijación de precios a principios de este año, en un momento en el que la fuerte demanda permite a la segunda compañía aérea de Estados Unidos contrarrestar los mayores costos del combustible.



Las tarifas más altas incrementarán los ingresos por cada milla volada por asiento hasta 4.5% en el primer trimestre, dijo Delta el jueves en un comunicado mientras informaba sus resultados.



Este sería el mayor aumento en casi cuatro años para el indicador de referencia, que representa el control de una aerolínea sobre los precios de los boletos.



El aumento estimula un creciente optimismo en torno a las aerolíneas estadounidenses desde que una escaramuza de verano entre United Continental Holdings y Spirit Airlines amenazó con descarrilar una recuperación de precios más amplia.



Las tarifas más altas, si bien son una mala noticia para los pasajeros, están suavizando el golpe a las aerolíneas por un aumento del 35% en los precios del combustible para aviones durante el último año. Delta también elevó su pronóstico de beneficios para el 2018, citando las ventajas de la reforma tributaria de Estados Unidos.



"Entramos en 2018 con un impulso significativo y con todas las entidades obteniendo ingresos unitarios por pasajero positivos por primera vez en cinco años, impulsados ​​por un entorno de demanda robusto y mejores tarifas comerciales", dijo el presidente de Delta, Glen Hauenstein.



Las acciones subieron 3.5% a US$ 57.80 antes del horario regular de negociación en Nueva York. Delta avanzó 9.7% durante el año hasta el miércoles, en comparación con un aumento del 8.3% para un índice de Standard & Poor’s de cinco aerolíneas estadounidenses.



Impulso de las tarifas

El impulso de los precios ha sido un factor crucial para los inversores de aerolíneas, ya que el impacto de una larga guerra de tarifas que comenzó en 2015 se prolongó para la mayoría de las compañías hasta principios del año pasado.



Ahora que el poder de fijación de precios es más robusto, los analistas están prestando más atención al aumento de los gastos en Delta y otras aerolíneas. La empresa con sede en Atlanta prevé un aumento de los costos de hasta un 4% en el primer trimestre, sin incluir el combustible y la participación en los beneficios.



Las ganancias ajustadas subieron a 96 centavos por acción en el cuarto trimestre. Los analistas habían pronosticado 87 centavos, según el promedio de estimaciones compiladas por Bloomberg.



Los ingresos aumentaron 8.3%, hasta los US$ 10,200 millones. La aerolínea también elevó su perspectiva de beneficios para 2018 a entre US$ 6.35 y US$6070 por acción, desde el pronóstico anterior de entre US$5.35 y US$5.70. Los analistas esperaban US$6.30.