Dell se desprende de VMware y genera hasta US$ 9,700 millones para pagar deuda Como parte de una transacción que se espera que esté libre de impuestos, VMware distribuirá un dividendo en efectivo de entre US$ 11,500 millones y US$ 12,000 millones a todos sus accionistas, incluido Dell, que recibirá entre US$ 9,300 millones y US$ 9,700 millones.