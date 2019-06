Dell, HP, Intel y Microsoft se unen para oponerse a aranceles

Dell Technologies Inc., HP Inc., Intel Corp. y Microsoft Corp. están uniendo fuerzas para oponerse a los aranceles propuestos por el presidente Donald Trump sobre computadores portátiles y tabletas que están incluidos en los US$ 300,000 millones en productos chinos sujetos a impuestos.

Las empresas presentaron comentarios conjuntos que se oponen a la escalada arancelaria, diciendo que perjudicaría a los productos de consumo y la industria, al tiempo que no abordarían las prácticas comerciales de China. Dijeron que los aranceles estarán listos para las vacaciones de fin de año escolar y el período de ventas de regreso a clases.

"Los aranceles perjudicarán a los líderes tecnológicos de EE.UU., lo que dificultará su capacidad para innovar y competir en un mercado global", dijeron las compañías en comentarios publicados en línea.

Dell, HP y Microsoft dijeron que representan aproximadamente la mitad de los computadores portátiles y tabletas desmontables vendidos en EE.UU.

Los precios de los portátiles y las tabletas aumentarán en al menos 19%, aproximadamente US$ 120 para el precio minorista promedio de un computador portátil, si los aranceles propuestos se implementan, de acuerdo con un estudio publicado esta semana por la Asociación de Tecnología del Consumidor.

Las compañías dijeron que gastaron US$ 35,000 millones colectivos en investigación y desarrollo solo en el 2018, y los costos arancelarios desviarían los recursos de la innovación al mismo tiempo que proporcionarían "una ganancia inesperada" a los fabricantes con sede fuera de EE.UU. que son menos dependientes de las ventas estadounidenses.

El gobierno de Trump está considerando comentarios públicos sobre los aranceles propuestos y escuchar el testimonio de más de 300 compañías y grupos comerciales de EE.UU. hasta el 25 de junio. Se podría imponer los aranceles después de que finalice el período de refutación el 2 de julio.

EE.UU. y China dijeron que los presidentes de ambos países se reunirán en Japón la próxima semana para reiniciar las conversaciones comerciales tras un estancamiento de un mes.

Por Mark Niquette