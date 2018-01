Dell considera adquisiciones o posible salida a bolsa

El fabricante estadounidense de computadoras personales Dell Technologies Inc está explorando varias opciones, que podrían llevar a la empresa de tecnología más grande del mundo en manos de privados a crecer más a través de adquisiciones o de una salida a la bolsa, dijeron personas cercanas al asunto.

El directorio de Dell se reunirá este mes para considerar la mayor reformulación en la historia de la compañía desde que compró al proveedor de almacenamiento de datos EMC Corp por US$ 67,000 millones en el 2016, dijeron las fuentes el jueves por la noche.

La empresa con sede en Round Rock, Texas, y liderada por su fundador, Michael Dell, está bajo presión para mejorar su rentabilidad después de que el acuerdo con EMC no logró generar los ahorros de costos y el desempeño esperado, en momentos en que costos más altos de componentes y un mercado de almacenamiento de datos desafiante erosionan los márgenes.

Dell está revisando una lista de varios posibles blancos de adquisición que mejoraría su flujo de caja y expandiría sus ofertas, dijeron las fuentes.

La revisión de Dell está en sus etapas iniciales y ningún acuerdo está cerrado, según las fuentes, que solicitaron anonimato. Dell no respondió a una solicitud de comentarios fuera de las horas regulares de oficina en Estados Unidos.

La noticia sobre el estudio de alternativas por parte de Dell fue reportada primero por Bloomberg.

Dell también está considerando una venta u oferta pública inicial (OPI) de Pivotal Software Inc, una de sus divisiones de crecimiento rápido, dijeron las fuentes. También podría considerar una transacción con VMware Inc, un fabricante de un software de virtualización, del que tiene una participación mayoritaria.

Uno de los puntos positivos en el negocio de Dell han sido sus servidores, que han contribuido a que sus ingresos netos totales suban a US$ 56,700 millones en los nueves meses hasta el 3 de noviembre, desde US$ 41,600 millones un año antes.

Sin embargo, los gastos operacionales de la compañía escalaron a US$ 17,300 millones desde US$ 10,000 millones, lo que llevó a una pérdida operacional de US$ 3,000 millones, más que los US$ 1,600 millones de pérdida operacional de un año antes.