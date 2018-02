¿Cómo deben implementar las empresas sus procesos de innovación?

Ya sea a través de esfuerzos en conjunto, startups o laboratorios de innovación, todas las empresas, sin excepción, deben contar con un elemento de innovación dentro de sus organizaciones. De lo contrario, es una sentencia a la extinción.

Gestión conversó con Jurjan Huisman, Senior Manager de Innovación de la consultora KPMG en Holanda, quien aseguró que la clave para empezar un proceso de innovación consiste en contagiar a toda la organización de tener una cultura orientada hacia una constante transformación.

¿Cuáles son los riesgos de una compañía que no define los límites en sus procesos de innovación?

Los riesgos más altos son quedar completamente quebrado y fuera del negocio. Dependiendo de la industria, algunas están en una posición más cómoda por lo que aún tienen mucho tiempo antes que la disrupción venga a la vuelta de la esquina. Quizá no vean cambios relativamente pronto pero pienso que si uno no se adapta como organización está el riesgo de correr detrás (de otras empresas) y no tener el suficiente lucro especialmente si uno esta enlistado en la bolsa de valores. Tu accionariado, en algún punto, incluso si solo hay un porcentaje menor abajo, se va a preocupar por tu organización. Eventualmente la mayor amenaza es convertirse en obsoleto. El típico ejemplo es Kodak aunque con el blockchain están de vuelta.

¿Cuáles son las mejores metodologías para aplicar la innovación en las empresas?

Comienza al menos con algo como una idea para gestionar la innovación. Como un proceso en el que incluyes a todos en la organización, que tengan una voz con la que compartan ideas, que todos puedan colaborar y construir en base a los conceptos de otros. Creo que es una ganancia rápida porque de una manera relativamente fácil puedes crear un cambio en tu organización en la que todos se sientan parte de algo. Y eso se puede dar en un relativo corto tiempo. Así que yo diría que ese es mi enfoque en el Innovation Factory (unidad de innovación de KPMG) en esta clase de procesos. Pero claro, hay cosas más importantes en la ecuación como entrenamiento, al menos a aquellos que están envueltos en innovación. Esto para desarrollar sus competencias con distintos tipos de entrenamiento, pero con Innovation Factory, lo interesante es que puedes conectar todos los elementos importantes relacionados a la innovación.

¿Cuán importante es para las compañías tener una cultura corporativa comprometida con la innovación?

La inclusión es un elemento crucial en la innovación. Si es un esfuerzo aislado, pocas personas, no podrás generar tracción para envolver a más gente. La cuestión es la sabiduría de la gente. Si puedes entrar en el conocimiento, experiencia y las ideas de un grupo más grande, más valor potencial tendrá en crear buenas ideas e innovaciones.

¿Es mejor apostar por startups en el mercado o laboratorios internos de innovación?

Creo que va dependiendo del proyecto. Si es que uno se compromete con un proyecto con startups o establecer un laboratorio de innovación como una cosa en particular. Tienes más resultados cuando tienes un acercamiento más holístico. Un primer paso sería tener un ecosistema interno y evolucionarlo hacia la inclusión para que todos estén comprometidos. Un siguiente paso sería conectar a tus colaboradores más importantes como parte de una iniciativa. Sin embargo, consigues más conocimiento y valor no solo en tu organización sino más allá en un ecosistema. Hay que asegurarse de estar un paso más allá y el siguiente paso es ir a un ecosistema externo. Ahora hay todo tipo de herramientas de colaboración, baratas y fáciles para hacerlo. No hay necesidad de invertir mucho en determinados laboratorios. Puede ser parte de toda tu ecuación pero tienes más costos.