La caída del fondo altamente apalancado Archegos Capital es la más reciente señal de que el apetito por el riesgo de los inversores no termina de saciarse, incluso después de una racha alcista que impulso el índice S&P 500 alrededor del 80% en un año.

El impacto de los problemas del fondo de cobertura parece haberse limitado hasta ahora a un puñado de valores -desde ViacomCBS y Discovery hasta las acciones de los bancos de inversión con los que trataba, como Credit Suisse - sin extenderse a la globalidad de los mercados.

Sin embargo, hay otros indicios de que el estado de ánimo se ha vuelto exuberante en los últimos meses, lo que ha llevado a una tomar riesgos potencialmente excesivos en todas las clases de activos.

Entre ellos se encuentra el fuerte apetito del mercado por las sociedades de adquisición con fines especiales (SPAC) y la popularidad de las criptodivisas, como el bitcóin. Y un repunte del 850% en las acciones de GameStop, alimentado por inversores minoristas con la ayuda de opciones en sitios como WallStreetBets en la red social Reddit.

“Mi opinión es que vamos a ver toda una serie de ejemplos y que dentro de varios años miraremos hacia atrás y diremos que este fue un periodo de fenomenal toma de riesgos generalizada en el que se bajaron los estándares”, dijo Andrew Beer , de Dynamic Beta Investments.

La renta variable representa ahora el 50% de todos los activos de los hogares, los fondos de inversión, los fondos de pensiones y los inversores extranjeros, el nivel más alto desde la burbuja tecnológica de hace dos décadas, según un estudio de Goldman Sachs.

Muchos inversores están apalancando esa exposición a las acciones a través de las opciones, con un volumen de negociación de opciones de renta variable que aumentó un 85% el año pasado respecto del 2017, según datos de Trade Alert.

Y después de un período de tendencia bajista tras el brote inicial de la pandemia de COVID-19 el año pasado, tanto los inversores institucionales como los particulares ven tiempos mejores. Los gestores de fondos de una encuesta de BofA Global Research han aumentado su exposición a las materias primas hasta alcanzar máximos históricos -una apuesta por la recuperación mundial-, mientras que los niveles de efectivo se sitúan cerca de los mínimos de ocho años.

Por su parte, casi el 51% de los inversores particulares cree que las acciones subirán a corto plazo, frente a una media histórica del 38%, según la última encuesta de la Asociación Americana de Inversores Particulares.

Estímulos

Muchos inversores han justificado el optimismo por las cantidades de estímulo sin precedentes que han repartido la Reserva Federal y los legisladores estadounidenses, así como el despliegue de vacunas contra el COVID-19 en todo el país.

Los funcionarios de la Reserva Federal señalaron anteriormente que esperan un crecimiento de 6.5% este año, lo que, de lograrse, marcaría la expansión más rápida desde la década de 1980, y que se compararía con la contracción de 3.5% del 2020, la caída anual más pronunciada en más de siete décadas.

Aunque “el camino al alza para las acciones estadounidenses será complicado y estará lleno de nuevos riesgos, es probable que las acciones estadounidenses terminen el año mucho más arriba”, dijo Edward Moya , analista principal de mercados de Oanda.

Pero la confianza en que los mercados seguirán subiendo puede llevar a algunos inversores a asumir riesgos como el uso excesivo del apalancamiento, que ayuda a magnificar las ganancias, pero que también puede dar provocar pérdidas enormes si una operación sale mal.

Los problemas de Archegos Capital pueden haber sido un ejemplo de un apalancamiento que resultó mal.

El fondo compró derivados conocidos como swaps de rentabilidad total, que permiten a los inversores apostar por los movimientos de precios sin poseer los valores subyacentes, según una fuente familiarizada con las operaciones.

Archegos tenía unos activos de unos US$ 10,000 millones, pero mantenía posiciones por valor de más de US$ 50,000 millones, según la fuente, que no quiso ser identificada.