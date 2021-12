Las acciones más atractivas de Wall Street están sufriendo una fuerte caída.

Tesla Inc., Nvidia Corp., Netflix Inc. y Meta Platforms Inc., propietaria de Facebook, han perdido entre un 10% y un 20% en las últimas semanas. Esto ha eliminado varios cientos de miles de millones de sus valores de mercado, y solo Meta ha perdido unos US$230,000 millones desde que sus acciones alcanzaron un récord en septiembre.

La venta cobró fuerza el viernes, llevando al llamado índice NYSE FANG+ de la Bolsa de Nueva York de los gigantes de la industria tecnológica a territorio de corrección, o a una caída del 10% desde el máximo. Esto no se ve como una buena señal de cara al final del año, la temporada de negociación con menos liquidez.

Las denominadas acciones de impulso, como Nvidia y los nombres de software de alto vuelo, estuvieron entre los mejores resultados de Wall Street en 2021, ya que sus altos niveles de crecimiento estimularon un frenesí de compras.

Pero esto se está invirtiendo bruscamente, ya que las señales “hawkish” de la Reserva Federal hacen que los inversionistas se preparen para un aumento de las tasas de interés que afectará más a algunas de las acciones más valoradas. La caída del 9% de Adobe Inc. el viernes y el descenso de casi el 12% de Salesforce.com Inc. el miércoles se encuentran entre los movimientos más notables de esta semana.

“Esto ha impulsado una ‘corrección sigilosa’ en las acciones estadounidense, de aquellos valores con las valoraciones más altas, las expectativas de crecimiento y la necesidad de financiación del mercado de valores”, dijo Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro.

Las estadísticas semanales de flujos de fondos de Bank of America Corp. también mostraron que los inversionistas se apresuraron a recurrir a los últimos refugios, como el dinero en efectivo y los bonos del Tesoro de EE.UU.

El dinero institucional también está retrocediendo, dijo Steen Jakobsen, director de inversiones de Saxo Bank. Señaló que “el pivote de la Fed hacia la inflación” ha llevado a esta caída y que tomar ganancias en este momento tiene sentido porque los mercados seguirán sin liquidez durante la temporada navideña.

Tesla se desplomó hasta un 7% el viernes, y Nvidia bajó hasta un 6%, lo que pesó mucho en el índice S&P 500 y en el Nasdaq 100. Los movimientos de las acciones de empresas que no obtienen beneficios han sido incluso peores: Rivian Automotive Inc. ha bajado un 41% desde sus máximos históricos, mientras que su rival Lucid Group Inc. ha perdido un 23%. El índice de biotecnología del Nasdaq ha caído al nivel más bajo en más de seis meses y va camino de terminar el año a la baja.

Con las valoraciones todavía por las nubes, es probable que la caída esté lejos de terminar. Algunos operadores ven paralelismos en el desplome del mercado de fin de año de 2018, cuando el Nasdaq 100 se desplomó un 17% en el cuarto trimestre.

“Octubre de 2018 y hoy es inquietantemente similar”, dijo Jim Dixon de Mirabaud Securities.