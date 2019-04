Datos de embarcaciones muestran colapso de mineral de hierro

El mercado del mineral de hierro se está contrayendo por la disminución de los envíos desde Brasil tras el accidente de la presa de Vale SA y la reducción de la producción de minas. Datos de seguimiento de buques indican una fuerte disminución de los cargamentos.

Los envíos del principal exportador mundial después de Australia cayeron a 3.4 millones de toneladas en la semana hasta el 5 de abril, según datos de GlobalPorts recabados por Bloomberg. La cifra contrasta con los 3.9 millones en el período anterior, y está muy por debajo de los totales semanales de entre 5 millones y 8 millones de los primeros meses de este año.

"Esperamos una nueva escalada de los precios", dijo Jeremy Sussman, director gerente de metales y minería de Clarksons Platou Securities Inc., reafirmando su previsión de que los precios alcanzarán los US$ 100 la tonelada por el accidente de la presa de Vale. Sussman emitió inicialmente esa predicción en febrero, justo después del accidente.

Los choques a la oferta en el 2019 han golpeado el mercado de transporte por mar, lo que impulsó un repunte en los precios a máximos de varios años con una escalada del mineral de referencia a los US$ 90. En enero Vale sufrió un accidente en una presa, el cual obligó a la compañía a reducir la producción y declarar fuerza mayor.

Después, en marzo, un ciclón en Australia interrumpió la producción de Rio Tinto Group y BHP Group. Citigroup Inc. dice que los precios alcanzarán los US$ 100 la tonelada, anticipando una crisis de oferta.

"Nuestro seguimiento de los envíos sugiere que Vale estaba realizando envíos de inventario hasta aproximadamente mediados de marzo", dijo Sussman en un correo electrónico.

"Creemos que el impacto de la tragedia brasileña aún no se ha sentido realmente, al menos en su magnitud total, en el mercado chino desde un punto de vista físico".

Los datos de GlobalPorts aportan más pruebas de una caída en el ritmo de las exportaciones de Brasil y refuerzan el panorama de que el impacto de la crisis de Vale tardará meses en hacerse evidente. Las cifras del Gobierno brasileño muestran que las exportaciones se desplomaron a 22.2 millones de toneladas en marzo, la cifra más baja para ese mes desde el 2009.

El mineral de hierro al contado se cotizaba a US$ 93.45 la tonelada el martes después de alcanzar los US$ 94.90 el día anterior, el precio más alto desde el 2017, según Mysteel. En el primer trimestre, el metal de referencia subió 20% cuando los inversores comenzaron a contabilizar los trastornos, favoreciendo a las mineras Rio, BHP Group y Fortescue Metals Group Ltd.

El director financiero de Vale, Luciano Siani Pires, advirtió a finales del mes pasado que, si bien los aumentos de precios anteriores estaban impulsados por las expectativas, "ahora las consecuencias físicas comenzarán a llegar al mercado".

Un viaje desde Tubarão de Brasil a Qingdao abarca aproximadamente 11,000 millas náuticas (20,000 kilómetros), y un buque de tamaño El Cabo tarda entre 85 y 90 días en atravesar la ruta a través del Cabo de Buena Esperanza y luego regresar a Brasil, según Bloomberg Intelligence.

Esto implica que el impacto de una reducción de los cargamentos en Brasil en marzo y abril comenzarán a reflejarse en China a partir de finales de este mes.